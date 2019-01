Domani Lecce-Ascoli, giallorossi favoriti a 1,78. Le altre quote della gara

Dopo la vittoria in casa della Salernitana la settimana scorsa che, complici lo spettacolare pareggio interno del Brescia con lo Spezia e la sconfitta in trasferta della capolista Palermo a opera della Cremonese, ha fatto sì che la compagine di mister Liverani riguadagnasse posizioni in classifica posizionandosi a – 2 dal secondo posto e – 3 dalla vetta, domani i giallorossi inaugureranno il mese di febbraio nella sfida che li vedrà opposti, nel match di anticipo della 22ma giornata, all’Ascoli del direttore sportivo bianconero, Antonio Tesoro, ex di turno, che ha lasciato un fortissimo ricordo, fortissimamente negativo, in Salento.

In occasione della sfida con la compagine marchigiana il Lecce cercherà di proseguire nel migliore dei modi la rincorsa alla prima posizione del torneo cadetto.

I Salentini cercheranno, quindi, un altro successo nell’anticipo di domani, contro l’Ascoli contro cui hanno vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti.

Complici i nove punti di scarto in classifica (i bianconeri sono 13esimi a 25), capitan Mancosu e compagni partono da grandi favoriti, dove la loro vittoria è piazzata a 1,78, contro il 5,30 dei ragazzi di Vivarini.

Si gioca invece a 3,20 sul pareggio, risultato più frequente al Via Del Mare: in sette match complessivi è arrivato ben cinque volte.

Buona la media offensiva del Lecce, 1,65 gol a partita (è il secondo miglior attacco del campionato), discreta quella dell’Ascoli (1,25 a gara): un incontro da Over, con almeno 3 reti complessive, è valutato 2,20.