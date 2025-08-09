“Solamente Tu”, record di tessere nella fase di prelazione

Si è conclusa con un successo straordinario la prima fase della Campagna Abbonamenti 2025/26 del Lecce “Solamente Tu“, dedicata al diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione che desideravano confermare il proprio posto, ha superato ogni aspettativa.

Alla chiusura, sono state registrate ben 16.507 sottoscrizioni. Un numero che segna un nuovo record storico, superando i dati delle stagioni precedenti e confermando l’incredibile passione dei tifosi.

Per mettere in prospettiva questo risultato, l’anno scorso (Campagna Abbonamenti 2024/25) erano stati 15.030 gli abbonati che avevano esercitato il diritto di prelazione. Ancora più indietro, nella stagione 2023/24, il numero si fermò a 13.666. L’aumento progressivo dimostra una base di tifosi sempre più solida e affezionata.

A partire da lunedì 11 agosto alle ore 10.00, avrà inizio la vendita libera. Questa nuova opportunità è aperta a tutti i tifosi, sia ai nuovi che ai vecchi abbonati.

Durante questo periodo, chi non è riuscito a rinnovare in prelazione o vuole un posto diverso avrà la possibilità di acquistarlo. Inoltre, gli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare settore o posizione potranno farlo, mantenendo la tariffa agevolata a loro riservata.