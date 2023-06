La sede sociale dell’U.S. Lecce si ‘arricchisce’ con una sala trofei

ìUna stanza in cui si racconta la storia della società giallorossa. All’interno della quale esporre i simboli delle vittorie conseguiti in oltre un secolo di vita del club, tra i quali la nuova salvezza conquistata nei giorni scorsi.

La sede sociale dell’U.S. Lecce, in Via Colonnello Costadura, avrà un nuovo spazio interamente dedicato alla storia giallorossa dove sono conservati i trofei conquistati nel corso dei 115 anni del calcio nella “Capitale del Barocco”.

Progetta dall’architetto Andrea Toscano e, la nuova area sarà anche il luogo di rappresentanza ufficiale dell’U.S. Lecce.