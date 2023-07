Settore Giovanile, le strade del Lecce e Gennaro Delvecchio si dividono

Gennaro Delvecchio non è più il Responsabile del Settore Giovanile Giallorosso. Al termine della scadenza del contratto, il 30 giugno, al termine di un incontro, le parti hanno deciso di cessare il loro rapporto.

Si interrompe, così, un sodalizio durato molti anni, nel quale l’ex centrocampista barlettano, ha militato per due stagioni con la maglia giallorossa, entrambe sfortunate visto che sono state da retrocessioni dalla Serie A alla cadetteria, per poi proseguire il rapporto dietro a una scrivania dal 2018, giorno del suo ritorno nel Salento da Dirigente.

A darne comunicazione ufficiale il club di “Via Costadura” con un comunicato: “L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con il responsabile del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale.

Al direttore Delvecchio il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive”.