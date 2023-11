Angri-Nardò 0-2, Gentile e Guadalupi mandano il Toro al secondo posto

Con una prova concreta, un cinico Nardò sbanca lo stadio “Novi” di Angri e allunga la serie di risultati utili consecutivi a sei partite. I granata vincono col punteggio di 0-2 grazie a un gol per tempo con le firme di Gentile e Guadalupi.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister Ragno schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Addae con Milli e Russo sugli esterni; in attacco Gentile a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Inizio deciso dei padroni di casa ma il Nardò è attento a chiudere gli spazi. La prima occasione dei grigiorossi arriva al 7′ con un tiro di Picascia, Viola si salva in corner. Al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo si genera una mischia in area, Longo trova lo spiraglio per battere a rete, Viola para a terra. Dopo venti minuti il Nardò si presenta dalle parti di Scarpato con un gran tiro di Gentile, pallone alto. Ancora gli ospiti in avanti al 22’ con Dambros che di testa in tuffo spedisce a lato. Alla mezzora il Toro passa in vantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Ceccarini mette il pallone in area e Gentile insacca da due passi. I ritmi della gara si alzano e Scarpato è costretto agli straordinari sulle conclusioni di Guadalupi al 33’ e di Addae tre minuti dopo. Al 40’ ci prova ancora Guadalupi dalla distanza, pallone alto sulla traversa. Break dell’Angri al 43′ con un tiro in corsa di Mansour che non inquadra lo specchio della porta. Finisce il primo tempo con il Nardò avanti 1-0.

Secondo tempo

Si riprende con un buon fraseggio del Nardò ma il primo tiro in porta è di marca grigiorossa con Palmieri, para Viola. Al 58′ dopo una serie di corner per il Nardò, tiro di Guadalupi a portiere battuto, Mansour salva sulla linea. Al 68′ ripartenza letale del Nardò con D’Anna per Addae, tocco per Guadalupi che insacca per il raddoppio granata. Al 75′ altra occasione per l’Angri con Ascione che crossa in area, Palmieri manca la deviazione in rete. Insistono i granata e al 78′ ci prova D’Anna ma il suo tiro è deviato in corner. Nei minuti di recupero ancora il Nardò pericoloso con Addae che sfiora il palo con un sinistro dalla distanza. Dopo cinque minuti di recupero finisce 2-0 per il Toro. Con questa vittoria il Nardò sale al secondo posto a quota 20 punti in classifica in coabitazione con Casarano e Fasano.

Nel prossimo turno in programma domenica 19 novembre il Nardò ospita il Manfredonia.

SERIE D – Girone H: risultati 11ª giornata

Angri-Nardò 0-2 Barletta-Gravina 3-2 Bitonto-Rotonda 0-1 Fasano-Martina 1-1 Gallipoli-Fidelis Andria 3-2 Manfredonia-Gelbison 1-1 Matera-Palmese 1-1 Paganese-Casarano 0-1 Santa Maria Cilento-Altamura 0-5

Classifica

Altamura 23, Nardò 20, Casarano 20, Fasano 20, Barletta 19, Gelbison 18, Matera 18, Fidelis Andria 17, Martina 17, Paganese 14, Rotonda 13, Santa Maria Cilento 12, Angri 11, Gravina 9, Manfredonia 9, Gallipoli 9, Bitonto 8, Palmese 7

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)