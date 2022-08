Conto alla rovescia per Lecce-Empoli, Baroni: “Gara da vincere insieme all’aiuto dei tifosi”

Con molte probabilità bisognerà ancora aspettare per vedere l’esordio di Umtiti con la maglia giallorossa, mentre, per quel che riguarda Pongracic e Pezzella, c’è qualche possibilità di vederli in campo già domani.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli, una gara nella quale la compagine salentina andrà alla ricerca dei primi punti in campionato, dopo le sconfitte contro Inter e Sassuolo.

“È stato bellissimo vedere l’accoglienza che all’aeroporto i tifosi hanno tributato a Umtiti, è giunto nel Salento per mettersi in discussione e potrà darci una mano, ma non bisogna caricarlo di grandi attese”, ha affermato il tecnico dei giallorossi nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Quella di domani sarà una partita importante, contro un avversario, l’Empoli, che ha un sistema di gioco collaudato. Noi siamo in fase di costruzione e serviranno come sempre voglia coraggio e determinazione.

Per quel che riguarda Pongracic e Pezzella, devo fare alcune valutazioni e al termine dell’allenamento deciderò chi schierare. Marin si allena da una settimana con noi, Umtiti e Pezzella lo faranno anche oggi. A ogni modo dietro abbiamo molti elementi e Blin e Baschirotto hanno fornito buone prestazioni in queste due partite. Ripeto, al termine dell’allenamento deciderò.

Banda è un ragazzo che ci serve e che sarà utile e ha caratteristiche importanti. Contro i toscani servirà una partita fisica e lui dovrà darci una mano.

Nel Lecce sono tutti titolari, chi si impegna e lavora tanto va in campo, ma conta anche l’atteggiamento sia quello del campione che del giovane e molto spesso sono stato colpito dal carattere dei ragazzi che hanno dato tutto in campo.

Domani sarà una partita importante che vale come quelle contro Inter e Juventus e dobbiamo vincerla tutti, soprattutto con l’aiuto dei tifosi”.

Chevanton allenatore in seconda della Primavera

Intanto novità in vista per quel che riguarda l’organigramma tecnico. Nella mattinata di oggi il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha reso noto che Ernesto Javier Chevanton, sarà l’allenatore in seconda della formazione Primavera 1, allenata da Francesco Coppitelli.