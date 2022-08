Nel primo turno infrasettimanale, Lecce di scena a Napoli. La vigilia di mister Baroni

Dovrebbe esserci qualche avvicendamento, allo scopo di far rifiatare chi ha giocato con maggiore continuità, domani, nella sfida che vedrà opposti i giallorossi al Napoli primo in classifica, nel turno infrasettimanale di questo massimo torneo un po’ anomalo che si fermerà poco prima della metà, per poi riprendere al termine del Mondiale in Qatar.

“Andremo a giocare in un grande stadio, contro una compagine tra le più attrezzate del Campionato, con un attacco molto forte. A Napoli ho vissuto il momento migliore della mia carriera, giocando con grandi campioni. Potrei operare qualche cambio, perché si gioca ogni tre giorni e devo stare attento alla condizione dei calciatori, ma ai ragazzi ho detto che bisogna andare lì concentrati, evitando errori”, ha affermato mister Marco Baroni nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Contro l’Empoli ci sono state più situazioni positive, ma anche negative, di cui abbiamo anche parlato. Non abbiamo concesso molto all’avversario, ma bisogna migliorare sulla rifinitura sotto porta e sui cross.

Bisogna investire sui giovani, dargli fiducia, togliere loro pressione e farli divertire, basti vedere come ha giocato Bandadomenica.

Pongracic ha fatto una buona gara con i toscani, non giocava da molto tempo e mi è piaciuto. Baschirotto si allena molto bene durante la settimana e sinceramente, non so se in futuro tornerà a giocare sulla corsia destra di difesa. Sta dimostrando partita dopo partita che può fare sempre meglio.

Ho ancora un allenamento a disposizione e devo capire chi, dopo soli due giorni di riposo, sta recuperando meglio ed è in condizione. Ci sono ancora valutazioni da fare.

Non mi interessa il calciomercato, sono qui per lavorare e mi concentro solo su questo”.