Lecce atteso all’esame Inter, la presentazione della sfida di “San Siro

L’antivigilia di Natale verrà trascorsa dai giallorossi in quel di Milano. Sinceramente, niente male considerando che il teatro delle prestazioni dei ragazzi di mister D’Aversa sarà lo stadio San Siro. Dopo la bella vittoria di sabato scorso contro il Frosinone, si spera che i giallorossi, contro l’Inter di mister Inzaghi, non si vestano da Babbo Natale. Il Lecce ha abituato i suoi tifosi e gli addetti ai lavori a non lasciare nulla al caso. Così anche una partita altamente proibitiva, sulla carta, dovrà essere giocata con la speranza di confutare la scontata dipartita di “Davide contro Golia”.

La settimana di lavoro è proseguita con alcune piccole defezioni. Per esempio, quella di Baschirotto, assente anche alla notte giallorossa nella quale la famiglia Lecce ha scambiato gli auguri di Natale con i giornalisti, gli sponsor e con la dirigenza tutta. Nella seduta di ieri mattina, però, il difensore centrale è tornato pienamente disponibile così come Dorgu. Solo Almqvist ha svolto un lavoro personalizzato. La settimana di lavoro è servita anche per recuperare, del tutto, Kaba. Giocatore fondamentale per gli equilibri del centrocampo.

I neroazzurri, proprio ieri sera, hanno potuto gustare un boccone amarissimo. In occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia, l’Inter, al termine dei tempi supplementari, è stata eliminata dal Bologna per via della sconfitta per 2 a 1. Nello scoramento per l’eliminazione dalla coppa, si aggiunge anche l’infortunio per Lautaro Martinez. Il forte attaccante argentino è uscito anzitempo per un problema muscolare che dovrà essere valutato.

Il bilancio tra Inter e Lecce non può essere che a sfavore dei giallorossi. Le due compagini si sono affrontate 34 volte. Le sconfitte sono state 26 mentre i pareggi e le vittorie sono state, ugualmente, 4. La prima volta in cui il Lecce riuscì a strappare i tre punti, era la stagione 1999/2000. Il risultato fu di 1 a 0 con gol di Sesa. Incredibilmente, appena qualche mese più tardi, nel novembre del 2000, i giallorossi sbancarono San Siro con la rete di Vugrinec. In panchina sedeva mister Cavasin. Il Lecce tornerà alla vittoria, tra le mura amiche, durante la stagione 2003/2004. All’epoca, nell’Inter giocava Adriano, tra l’altro marcatore in quel match, i giallorossi dei colossi Chevanton, Bojinov, Ledesma e tanti altri riuscirono a vincere con le reti di Tonetto e Bovo. Prima dell’oblio causato dalla maledetta doppia retrocessione in Lega Pro, il Lecce, nella stagione 2011/2012, vinse in casa con la rete di Giacomazzi. Dal ritorno nel calcio che conta, nei quattro incontri tra il 2019 e il 2023, i salentini non hanno mai vinto. È arrivato solo un pareggio.

Mister D’Aversa ha incontrato mister Simone Inzaghi in 8 occasioni. L’attuale tecnico giallorosso non ha mai vinto. Ha rimediato sette sconfitte quando sedeva sulla panchina del Parma e un pareggio alla guida della Sampdoria. Se con le altre due squadre la vittoria non è arrivata, con i giallorossi non potrà andare peggio. Il Lecce non ha nulla da temere. Potrà affrontare i neroazzurri, con intelligenza ed equilibrio, ma a viso aperto. Questo Lecce ha già sorpreso Lazio e Milan. Non c’è due senza tre.