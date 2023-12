Contro l’Inter torna Gonzalez, giallorossi senza D’Aversa in panchina. Le probabili formazioni

Dopo il ritorno alla vittoria contro il Frosinone sabato scorso, antivigilia di Natale in campo per i giallorossi, che tra poche ore, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Meazza” di Milano, nella sfida che li vedrà opposti all’Inter, prima in classifica del Campionato, ma reduce dall’eliminazione in Coppa Italia a opera del Bologna.

Incontro proibitivo, quindi, per capitan Strefezza e compagni che oltre a trovarsi di fronte alla compagine più forte del torneo, dovranno fare a meno del loro tecnico, squalificato a causa del cartellino giallo rimediato con i ciociari.

Qui Inter

Tra i nerazzurri mister Simone Inzaghi si vede costretto a rinunciare a Lautaro Martinez uscito malconcio dalla gara con i felsinei e, forfait dell’ultimo momento, a Federico Dimarco – lanciato sui grandi palcoscenici proprio da Roberto D’Aversa – al suo posto dovrebbe essere della sfida Carlos Augusto. In attacco, al posto del “Toro”, spazio ad Arnautovic a fare coppia con la punta italiana, naturalizzata francese, Marcus Thuram.

Qui Lecce

Mister D’Aversa, sostituito in panchina dal vice Tarozzi, non disporrà ancora di Pontus Almqvist, sarà quindi confermato Strefezza; in mediana rientra dopo il turno di squalifica Gonzalez che comporrà la mediana insieme a Ramadani e Oudin; seconda gara consecutiva dall’inizio, inoltre, per Gallo, infine, nel reparto avanzato, Piccoli è leggermente in avanti rispetto a Krstovic.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.

Arbitro: Mercenaro di Genova

Calcio d’inizio alle 18.00; diretta su Sky e Dazn