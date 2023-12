D’Aversa lancia l’appello, “Il Frosinone dovrà giocare contro tutto il Salento”. I convocati

Mancherà Gonzalez squalificato e anche Almqvist colpito da uno stato febbrile, quindi, per sostituire il canterano ex Barcellona sarà ballottaggio tra Blin e Kaba.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco.

“Kaba in questa settimana ha lavorato con più continuità e per quel che riguarda la scelta se farlo partire dall’inizio la valuteremo con lo staff, anche se la situazione è migliorata”, ha affermato l’allenatore nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Credo che i problemi emergenza giocatori lo abbiano tutti e non bisogna pensare di affrontare un impegno più semplice, il Frosinone aggredisce alto, sa difendersi e ricompattarsi, è bene allenato e domani sarà una partita importante e sarà altrettanto importante che ci sia un clima da grande sfida, i ciociari non dovranno giocare solo contro il Lecce, ma con tutto il Salento.

Secondo me la compattezza del gruppo e la bravura nell’allestire rose importanti ci rendono simili, sulla carta avremmo dovuto essere due squadre agli ultimi posti, ma invece siamo lì. Domani dobbiamo scendere in campo con entusiasmo e positività perché stiamo facendo buone cose.

In campionato ci sono squadre costruite per vincere e altre per non perdere e a oggi, solo Inter, Juventus e Bologna hanno perso meno di noi, ma questo non deve prescindere dal fatto che bisognerà fare una grande prestazione.

Se dovessi utilizzare Gallo dall’inzio non lo farei in base ai diffidati, ma alle esigenze della partita.

Almqvist è assente perché ha avuto la febbre e valuteremo le sue condizioni per le prossime partite.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 25 calciatori per la sfida con i ciociari, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia,

Attaccanti

Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.