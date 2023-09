Al “Via del Mare” arrivano i Campioni d’Italia, le parole di mister D’Aversa. I convocati

Mancheranno Dermaku – è una notizia? – Faticanti, Samek e Smajlovic aggregati alla Primavera; Banda ancora alle prese con l’infortunio e, naturalmente, Kaba, squalificato e con ogni probabilità, rispetto alla sfida di Torino, si dovrebbe tornare all’antico.

Poco più di 24 ore e il Lecce scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti ai campioni d’Italia del Napoli.

“Quando si perde non si può essere contenti, ma bisogna analizzare chi avevamo di fronte, ma c’è anche soddisfazione per aver concesso poco alla Juventus, abbiamo svolto un’ottima fase difensiva, invece in attacco nella parte finale si poteva fare meglio. L’atteggiamento è sempre quello di andare a prendere gli avversari a tutto campo. Non ci dimentichiamo da dove siamo partiti e il campionato che dobbiamo fare”, ha affermato mister D’Aversa alla vigilia della gara.

“I ragazzi si allenano sempre a 200 all’ora e per questo li considero tutti titolari, chi è arrivato dopo si è impegnato sin dal primo giorno e quando ci sono gare così ravvicinate bisogna cercare di sfruttare la migliore performance di tutti i giocatori. Non mi piace mai parlare di turn over, se un calciatore gioca al posto di un altro è pensabile ragionare su chi parte e chi subentra.

Dobbiamo stare attenti ad alcuni cartellini ‘gratuiti’, ma per come giocare come sappiamo a volte si deve compiere il fallo, non entro nel merito dei due rossi, saranno Rocchi e Pinzani a lavorare e dare consigli agli arbitri. Ai miei non rimprovero i gialli, solo un po’ di mancanza di malizia.

Affrontiamo i Campioni d’Italia e dobbiamo ragionare sull’ultima gara che hanno giocato, hanno qualità, gambe e tecnica e un attaccante che è uno dei migliori d’Europa, una squadra completa, da parte nostra ci dovrà essere la volontà di dare qualcosina di più, oltre il 100%, se si vuole portare a casa il risultato bisogna scendere in campo con l’obiettivo di mettere in difficoltà gli avversari e dare il massimo.

Alcune situazioni non vengono riportate nei numeri, ma a Torino alcuni frangenti in cui si poteva fare gol ci sono stati, ma bisogna migliorare questo aspetto e la fase di possesso palla”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 24 calciatori per la sfida con gli azzurri, questo l’elenco:

Portieri

Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.