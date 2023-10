Parla mister D’Aversa alla vigilia della sfida con il Torino, i convocati

Unici assenti Blin e Dermaku, poi, gli altri sono tutti presenti nella lista dei convocati.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Torino.

“La squadra sta bene e pronta per affrontare una partita complicata”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa pre-gara

“Loro difendono 3-4-1-2 e lavorano molto bene uomo su uomo, indipendentemente da questo, dovremo essere pronti, cercando di sfruttare i loro difetti e se concederanno la superiorità numerica dietro dovremo fare in modo di vincere i duelli personali. Per quel che riguarda le scelte iniziali, bisogna tenere in considerazione anche il fatto che abbiamo giocato lunedì.

Quando si prepara la gara lo si fa anche in considerazione delle caratteristiche dell’avversario e abbiamo provato tutte le soluzioni possibili.

Kaba gioca dalla gara con un Sassuolo con un piccolo problema fisico ed è normale che in un momento della partita abbia un calo fisico, ma il più delle volte si è ripreso nel corso della partita.

Con l’Udinese Gendrey nel primo tempo è stato il migliore in campo, poi c’è stato l’episodio del calcio di rigore, un po’ ingenuo da parte sua. Sulla sinistra siamo coperti, a destra Venuti ha pagato il fatto che sia stato fermo per infortunio, ma avrà il suo spazio.

Nel momento in cui un allenatore deve fare le scelte è normale ci sia difficoltà, preferisco sempre avere dubbi, che ci sono sempre a prescindere dalla rosa numerosa o meno.

Sia con il Sassuolo che con l’Udinese meritavamo il vantaggio, nel primo caso è stato bravo Consigli, con i friulani non siamo passati in vantaggio per una questione di centimetri, che si possono sempre migliorare. Bisogna avere cattiveria, come è accaduto con Piccoli nella scorsa gara ed è necessario essere sempre mentalmente nella partita.

Almqvist è un di quei giocatori che in alcuni momenti della partita, possono sembrare non presenti, ma che poi tirano fuori dal cilindro quel qualcosa che fa sbloccare l’incontro.

Domani dovremo avere ben in mente cha affrontiamo una squadra forte, con rispetto, ma anche senza paura.

Krstovic deve rimanere sereno e senza l’assillo di fare gol, lavorando sempre per la squadra”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 27 calciatori per la sfida con i granata, questo l’elenco:

Portieri

Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Majlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Banda, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.