Contro la Lazio Lecce alla ricerca dell’impresa, le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

All’andata è stata forse la migliore prestazione di questo campionato del Lecce, con i giallorossi in svantaggio al termine della prima frazione, ma capaci nella ripresa di rimontare e imporsi, ma oggi è tutta un’altra storia… in peggio naturalmente.

Ancora poche ore e capitan Hjumand e compagni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma nella sfida che li vedrà opposti alla Lazio. Entrambe le compagini hanno bisogno di punti, quella salentina per la salvezza – resasi complicata a causa degli scarsi risultati, conditi dalla mancanza di gol e gioco delle ultime 11 giornate – e quella capitolina che lotta per conquistare un posto in Champions League per la prossima stagione.

Qui Lecce

Mister Marco Baroni ha a disposizione l’intera rosa, ma quasi certamente opterà per qualche avvicendamento rispetto alla partita con l’Hellas, soprattutto in attacco, dove Colombo e Banda dovrebbero partire titolari.

Qui Lazio

Nei biancocelesti out Vecino e Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto partiranno dall’inzio, così come dovrebbe essere schierato titolare Basic. In attacco Sarri si affiderà a Zaccagni e Felipe Anderson a sostegno di Immobile.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. All.: Baroni.