Baroni, “Arrabbiati per il risultato”. Di Francesco: “Speciale segnare sotto la Nord”. La photo gallery di Lecce-Napoli

Di buono c’è la prestazione, grazie alla quale i giallorossi hanno tenuto testa alla capolista, un toccasana in vista della sfida salvezza di domenica prossima con la Sampdoria. Di brutto il risultato, una sconfitta dovuta a un’autorete da spartire equamente tra Gallo e Falcone.

Giallorossi belli, ma deludenti nella partita persa con il Napoli, capitan Hjulmand e compagni hanno ritrovato gioco, sono tornati a tirare e hanno dimostrato determinazione, ma alla fine il rammarico è tanto.

“Era fondamentale vincere per preparare bene la prossima gara, oggi parlerei di spirito e carattere, i ragazzi sono venuti qui per fare risultato, senza dover valutare la forza dell’avversario, del periodo che sta attraversando ed è un successo importantissimo”, ha affermato il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti.

“Tocca a tutti andare a giocare in Nazionale, ma i voli trans oceanici che hanno fatto i nostri calciatori non sono uguali agli altri e sono tornati un po’ stanchi. Sono convinto che torneremo gli stessi di prima e questi tre punti porteranno serenità. Era difficile oggi, questo è un ambiente passionale che trasmette tanto ai calciatori, è stata una partita delicata e sofferta, ma siamo contenti.

Elmas ha grandissimo entusiasmo e disponibilità, è contento di correre metri su metri per i compagni, ha anche qualità da vendere, ma a volte spende troppo ed è meno lucido, ma oggi ha giocato bene. Gli altri hanno osato meno dal punto di vista creativo e il Lecce è stato sempre bravo ad arrivare con la linea difensiva a metà campo, facendoci arretrare spesso.

Mi è piaciuto l’atteggiamento di oggi, va a indicare che si vuole sfruttare tutto ciò che è possibile, specialmente negli ultimi secondi di partita. Abbiamo un grande sogno a portata di mano, ma questo per il momento rimane.

L’anno scorso, sarebbe potuto accadere di non riuscire a vincere una gara come questa, nel campionato passato avevamo, forse, calciatori con più spessore, ma c’era meno lotta. La squadra è sana e soprattutto in gare sporche come queste si riesce a vincere”.

“Succedono sempre situazioni simili, in cui si pagano a caro prezzo gli episodi, ma dobbiamo portarli dalla nostra parte, questo, però è l’atteggiamento giusto, dobbiamo stare sereni e concentrati sul nostro percorso, questo momento ci sta mettendo alla prova, ma con questo atteggiamento abbiamo fiducia. Domani ci alleniamo, poi stacchiamo qualche ora e poi si inizia a preparare la Sampdoria”.

È stata poi la volta di mister Marco Baroni: “Ciò che mi fa piacere è che la squadra si sia liberata. Dobbiamo sempre creare le situazioni giuste, oggi lo abbiamo fatto più del Napoli e la squadra ha dimostrato di stare bene.

I ragazzi ci sono e lo hanno sanno, i risultati sono fondamentali, siamo arrabbiati per come è andata e oggi ho visto la mente un po’ più sgombra, abbiamo concesso poco palleggio e arginato la dinamicità degli avversari, recuperato bene e stiamo continuando a lavorare. Non siamo contenti, ma so che non bisogna perdere assolutamente la fiducia.

Il gol è arriva su palla inattiva rigiocata, la rimessa è giunta sull’esterno che ha crossato e loro hanno segnato, ma è successo lo stesso con il nostro gol con la traversa di Ceesay. È impossibile non far tirare il Napoli.

La fiducia è fondamentale e non possiamo perderla così come la convinzione, ma non accadrà, con questo tipo di prestazione arriverà anche il risultato, non si gioca sempre contro il Napoli. Si arriva in fondo tutti insieme. Il Napoli ha costruito nel tempo ciò che sta facendo, bisogna fare i complimenti a tutti, il Campionato, penso sia ipotecato e penso che arriverà in fondo anche in Champions”.

Ultimo a presentarsi in sala stampa il goleador giallorosso di giornata Federico Di Francesco: “I risultati in questi momenti non arrivano, è un momento che stiamo attraversando. Oggi abbiamo dato tutto contro una grande squadra e dobbiamo proseguire così. Sono contento per il gol, perché ha permesso di sbloccarci, sappiamo che è difficile, ma siamo consapevoli di ciò che dobbiamo fare per salvarci.

Sicuramente quello che non è andato lo abbiamo analizzato, abbiamo commesso errori, ma oggi abbiamo dimostrato che la squadra c’è. Dispiace, avevo la sensazione che dopo il pareggio avremmo potuto fare lo scherzo, ma non è andata così. Conosciamo l’importanza della prossima partita e la prepareremo al meglio. Adesso stacchiamo qualche ora, staremo con le famiglie e poi riprenderemo ad allenarci.

Il gol emoziona e farlo sotto la cura è stato speciale, poi, non segnavamo da cinque partite e ci mancava esultare, oggi abbiamo fatto una buona partita”.

Gli allenamenti in vista della Sampdoria prederanno il via questa mattina presso lo stadio “Via del Mare”, poi, due giorni di stop e martedì nuova seduta.