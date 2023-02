Baroni, “Roma squadra dai valori assoluti. Dobbiamo emozionare il nostro pubblico”. I convocati

Rispetto alla scorsa settimana, torna tra i convocati Ceesay, è lui la sola novità nell’elenco rispetto a una settimana esatta dalla sfida vittoriosa di sabato scorso sul campo della Cremonese, per il resto, per quel che riguarda la formazione iniziale, c’è un solo dubbio un possibile ballottaggio tra Blin e Askildesen per quel che riguarda un posto da mezz’ala nella mediana.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Marco Baroni torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella partita che li vedrà opposti alla Roma di Josè Mourinho.

“Dobbiamo semplicemente pensare alla nostra prestazione contro una squadra dai valori assoluti, siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo ben figurare. Dovrà essere una partita dove sbagliare niente. Devo ancora valutare qualcosa per quel che riguarda la formazione iniziale, ma sicuramente darò continuità, anche se sabato sono entrati due ragazzi che hanno fatto bene ed è confortante”, ha affermato il tecnico dei salentini alla vigilia.

“La Roma è forte sulle palle inattive, ma dovremo affrontare la sfida con la convinzione di andarle a prendere. Domani ci saranno in campo molti duelli e sarà fondamentale la nostra testa.

Questo è un Campionato nel quale non possiamo fare programmazione, bisogna andare a tutta birra a ogni gara, adesso c’è la Roma e non vedo oltre. Il pubblico ci darà una mano, ma noi dovremo emozionarlo. Bisogna andare forte nel cuore, nella testa e nelle gambe.

Ho il dubbio se partire con Askildsen o Blin, anche se sta quest’ultimo bene, se mi darà garanzie al 100% giocherà.

La palla inattiva è importante, la Roma la sfrutta bene non solo perché ha saltatori, ma anche per i calciatori che disegnano le bene la traiettoria. Mi fa piacere che Baschirotto abbia segnato in quel modo a Cremona e sono contento perché la squadra ci crede e prova nuove soluzioni.

Sono felice per Strefezza, lui ci mette del suo, ma raccoglie i frutti del gioco dell’intera compagine e ha facilità nel calciare. I numeri sono importanti, ma li guardo nell’insieme e non nel singolo. È nella prestazione di squadra si esalta il giocatore.

Il torneo è difficile per tutti, perché dopo la sosta per i Mondiali tutto è ricominciato, ai ragazzi dico che le pressioni le devo avere io, ma loro devono lavorare, concentrati, sereni e con un po’ di dolore, perché così ci si abitua a perdere e poi arriva la reazione. Infatti, siamo tornati a fare risultato dopo due sconfitte nelle quali abbiamo giocato bene, ma ancora è stato fatto nulla.

Ho due esterni sinistri di difesa che stanno lavorando in maniera incredibile e sono contento perché se gioca uno, poi, entra l’altro e fa buone prestazioni. Lo stesso discorso vale per la corsia destra.

Non siamo un Lecce diverso rispetto all’andata, ma essendo giovani, gara dopo gara stiamo trovando consapevolezza, compattezza, equilibrio e identità.

Non bisogna far pensare gli avversari e lasciare loro spazi, bisognerà fare una partita attenta. Gonzalez è giovane e viene da un torneo Primavera e un conto è allenarsi con la prima squadra l’altro con il settore giovanile, sono ritmi diversi, deve stare sereno e avere la testa leggera. Cerco sempre di alleggerire i miei calciatori, perché devono giocare con la spregiudicatezza che distingue i ragazzi”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 25 calciatori per la partita contro i grigiorossi: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Umtiti, Ceccaroni, Romagnoli; centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Hjulmand; Helgason; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkering, Ceesay.