Lecce, contro lo Spezia senza capitan Hjulmand. Le parole di Baroni alla vigilia, i convocati

Non ci sarà il capitano – anche se è tra i convocati e il tecnico ha detto che deciderà domani mattina – le possibilità era appese a un filo sottile, anzi, sottilissimo e quindi nulla di sorprendente, con lui mancherà anche Banda, squalificato. Quindi, a centrocampo, spazio a Blin in cabina di regia, con il ritorno di Gonzalez e la conferma di Oudin, mentre, nel reparto avanzato, sull’esterno ci sarà De Francesco, mentre, Ceesay dovrebbe essere preferito a Colombo.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida salvezza che li vedrà opposti allo Spezia. Un’importante occasione, per la compagine salentina, di mettere da parte un pezzo importante di salvezza, dopo aver fallito quella di due settimane fa contro il Verona.

“Domani valuteremo se potrà giocare Hjulmand o un suo compagno, nel caso non ci dovesse essere ci sono due o tre alternative”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Riguardo al fatto che nella penultima di campionato non giocheremo alla stessa ora del Verona, dico che non possiamo perdere energie pensando a questo, bisogna ragionare gara dopo gara, domani c’è una sfida importante ed è necessario avere occhi solo per quella.

La prestazione con la Lazio è stata sotto gli occhi di tutti, abbiamo affrontato una squadra che ha fatto una grande partita e bisogna ripetere quanto fatto.

Lo Spezia ha valori assoluti e individualità, ma in questo momento, bisogna giocare tutti insieme e sappiamo che ci saranno difficoltà, bisognerà crederci e andare forte.

All’andata sfiorammo la vittoria, ma adesso è tutta un’altra storia, è necessario centrare la prestazione che vogliamo e che abbiamo costruito con gli allenamenti e il lavoro.

Per essere aggressivi c’è bisogno di una squadra che giochi e il Verona non lo fa, abbiamo sbagliato ad andare dietro alla loro partita, è stata una sfida completamente diversa rispetto a quella che sarà con i liguri.

Il lavoro di noi allenatori è quella di fare sì che i calciatori non abbiamo pressioni, all’interno dell’importanza del match ci deve essere un atteggiamento propositivo. Ci serve una gara in cui si va tutti insieme fino in fondo, superando le difficoltà e con l’aiuto del nostro pubblico.

Con Semplici ci siamo trovati a giocare in strada da ragazzini, abbiamo vinto un campionato insieme e poi abbiamo fatto le nostre carriere, siamo contenti ed entrambi daremo il massimo per le nostre squadre.

Non c’è solo Nzola, è un terminale offensivo che ha fatti molti gol, ha forza, velocità e bisognerà tenerlo d’aocchio, ma deve essere la squadra brava in entrambe le frasi. Anche a Roma c’erano giocatori stratosferici, bisogna sempre rispettare tutti, ma non temerli.

L’assenza di Banda ci porta ad avere un’alternativa diversa, ma sono tranquillo, non guardo chi non c’è, ma chi è a disposizione e Di Francesco sta benissimo, così come Strefezza. Possiamo assorbire queste assenze.

Colombo a Roma mi è piaciuto, ci dà riferimento, Ceesay ha altre caratteristiche, ma abbiamo fiducia in entrambi.

Pongracic sta bene, mi manca vederlo solo in partita, purtroppo non si è potuto organizzare neanche un’amichevole per testarlo, ma è a disposizione”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato per la partita 25 calciatori. Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Pezzella, Gendrey, Tuia, Ceccaroni, Pongracic, Romagnoli, Umtiti centrocampisti: Askildsen, Hjulmand; Helgason, Blin Gonzalez, Maleh; Attaccanti: Strefezza, Colombo, Di Francesco, Oudin, Ceesay Voelkering.