Lecce-Verona, cresce l’attesa. Per la sfida salvezza “Via del Mare” tutto esaurito

Quella di domenica che vedrà scendere in campo i ragazzi di mister Baroni, è certamente la sfida più attesa dai tifosi giallorossi. Contro una diretta concorrente, una vittoria potrebbe consentire a capitan Hjulmand e compagni di compiere un passo importante, importantissimo, verso quel sogno chiamato salvezza.

Partito il conto alla rovescia per la sfida che domenica sera, alle 20.45, vedrà opposti il Lecce e l’Hellas Verona. Entrambe le compagini sono reduci da due sconfitte nel corso del turno infrasettimanale: i salentini contro la Juventus – partita nella quale nonostante il risultato, hanno ben figurato mettendo in difficoltà i bianconeri – mentre, gli scaligeri, sono stati asfaltati al “Bentegodi” dall’Inter.

L’attesa è tanta, per un incontro fondamentale e dalla posta in palio pesante e come accaduta il più delle volte nel corso della stagione, i supporter leccesi hanno polverizzato nel giro di poco tempo i tagliandi disponibili, pronti a fare sentire il loro apporto alla squadra.

Per questo la società di “Via Costadura”, a seguito delle numerosissime richieste pervenute, in occasione della gara ha messo in vendita 2.500 posti a ridotta visibilità di Tribuna Centrale (Superiore e Inferiore), Tribuna Est Inferiore e Curva Sud. La prevendita è stata attivata ieri dalle ore 17.00 sul circuito Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Il sodalizio salentino ha invitato tutti a utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale, evitando di ricorrere ad altre piattaforme online (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

Inoltre si raccomandano i tifosi a raggiungere lo stadio con notevole anticipo. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.30 e si chiede di garantire l’arrivo allo stadio almeno 90 minuti prima dell’inizio, evitando lunghe file ai cancelli, dove saranno svolti i controlli di sicurezza.

Per tutte le problematiche di lettura dei titoli stagionali, gli abbonamenti abbonamenti (presumibilmente dovute a smagnetizzazione o danneggiamento della tessera) riscontrate in occasione delle precedenti gare, bisognerà contattare con la massima urgenza l’ufficio Biglietteria al numero di telefono 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) o inviare comunicazione all’indirizzo [email protected]

Al fine di evitare disguidi, anche nel caso di cessione dell’abbonamento (seguendo l’apposita procedura di cambio utilizzatore), i possessori di titoli tradizionali (non caricati su tessere del tifoso o tessere US Lecce Program) sono obbligati a utilizzare la tessera in originale per l’accesso all’interno dello stadio. Non saranno riconosciute foto sul cellulare o fotocopie dell’abbonamento.

I Botteghini, infine, non saranno abilitati alla vendita dei biglietti e saranno attivi il giorno della gara dalle ore 18.45 alle ore 21.30, solo per i servizi di “ritiro accrediti” e “cambio utilizzatori”.