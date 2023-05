Dopo il ko contro l’Hellas, Lecce in cerca di punti salvezza in casa della Lazio

Dopo la debacle interna nello scontro salvezza contro il Verona, domani i giallorossi di mister Marco Baroni, saranno impegnati nella sfida dello stadio Olimpico che li vedrà opposti alla Lazio.

I biancocelesti di Sarri, come i salentini, sono in cerca di punti dopo la pesante sconfitta della settimana scorsa con il Milan, per poter conquistare un posto in Champions League.

La compagine capitolina, può contare sui bomber, Immobile e Zaccagni entrambi a secco di gol nella sfida con i rossoneri, nonostante partissero titolari, mentre, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic saranno importanti per gestire il gioco in attacco.

Il Lecce dal canto suo, dovrà, dopo la sconfitta con i gialloblu di mister Zaffaroni ì contenere la pressione del bomber partenopeo e la velocità del brasiliano Felipe Anderson.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda.

(Articolo a cura di Andrea Zizza, Matteo Martina, Mattia Candini, Davide Capoccia, Michele Rollo, Mansub Bhutta e Filippo Monaco, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnate nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)