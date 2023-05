Ultimi step per la corsa salvezza, Lecce e Spezia si sfidano al “Via del Mare”

Dopo la vittoria sfumata contro la Lazio, quando, a poco meno di due minuti dal fischio finale gli uomini di Marco Baroni si trovavano in vantaggio, i giallorossi si preparano al meglio per lo scontro salvezza contro lo Spezia di mister Semplici, usciti vittoriosi dalla sfida in casa contro il Milan di Pioli.

Per quel che riguarda la lotta salvezza nel prossimo turno di Campionato, oltre alla gara tra liguri e salentini, il Verona di Zaffaroni sarà ospite a Bergamo contro l’Atalanta. La dea cercherà punti per l’Europa, mentre gli scaligeri quelli per rimanere nel torneo.

Il Lecce dovrà fare a meno di Banda squalificato, Colombo e Gendrey, sono, invece, i diffidati. Per lo Spezia indisponibili Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Amian.

Baschirotto e Umtiti dovranno affrontare il bomber, M’Bala Nzola – scoperta del Direttore Sportivo Stefano Trinchera – autore 13 gol, mentre capitan Hjulmand e compagni si affideranno a Gabriel Strefezza, in cerca un riscatto dopo il rigore fallito a Roma.

La gara sarà trasmessa domenica 21 maggio alle ore 12:30 su Dazn e Sky.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco, All: Marco Baroni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. All: Leonardo Semplici.

(Articolo a cura di Andrea Zizza, Matteo Martina, Mattia Candini, Michele Rollo, Mansub Bhutta e Filippo Monaco, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnate nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)