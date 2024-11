Bologna-Lecce 1-0, ancora una sconfitta in trasferta. Allo stadio “Dall’Ara” decide Orsolini

Termina 1-0 per il Bologna, la sfida contro il Lecce. i Giallorossi non riescono a dare continuità alla vittoria contro l’Hellas, mentre, i felsinei conquistano la prima vittoria in casa (leggi le pagelle).

Dopo la vittoria ottenuta martedì sera ai danni dell’Hellas Verona, nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Renato Dall’Ara”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Contro la compagine felsinea capitan Baschirotto e compagini hanno cercato di dare continuità al successo con i veneti, allo scopo di rimpinguare i punti in classifica che attualmente li vede al penultimo posto.

Dal canto loro i padroni di casa, hanno giocato con l’intenzione di ottenere la prima vittoria tra le mura amiche, visto che il ‘bottino pieno’, in questo campionato, è arrivato solo in trasferta.

In casa salentina mister Luca Gotti sorprende tutti schierando dal primo minuto Pierotti e spostando al centro della mediana Dorgu

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo; Rafia e Ramadani davanti alla difesa; Pierotti, Dorgu e Banda a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Tempo un giro di lancette che i padroni si rendono pericolosi con il colpo di testa di Castro, deviato in corner da Falcone. Al 18mo tiro di Ndoye a lato. Al 24mo i giallorossi si rendono pericolosi, Pierotti recupera palla e serve Dorgu il danese passa a Krstovic che da buonissima posizione in area di rigore tira debolmente. Al 42mo occasionissima per i rossoblu. Errore di Ramadani in disimpegno che costringe Falcone alla parata, la palla arriva a Ndoye che a porta vuota manda alto. al primo minuto di recupero felsineia ancora vicini al vantaggio con il colpo di testa ravvicinato di Castro che chiama l’estremo dei salentini a compiere un miracolo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione di gioco.

Al 49mo Krstovic manda alto. Al 53mo la punizione dal limite di Miranda termina si infrange sulla barriera. Al 56mo doppio cambio per Gotti, fuori Banda e Guilbert e dentro rispettivamente Koulibaly e Pelmard. Al 68mo Dallinga manda fuori su passaggio di Miranda e due minuti dopo il tiro di Freurel va a lato. Al 73mo Krstovic manda alto. all’80mo cross di Orsolini per Fabbian che di testa manda tra le mani di Falcone.

Bologna in gol

A ciqnue minuti dal 90mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Miranda entra in area e tira, Orsolini sfugge a Gallo e insacca alle spalle dell’estremo dei salentini

Un Lecce sceso in campo più per non prenderle che per darle regge fino a pochi minuti dalla fine, ma la solita disattenzione difensiva costa cara agli uomini di Luca Gotti che non danno continuità alla vittoria con il Verona ed escono nuovamente sconfitti da una trasferta. Il risultato è giusto, i padroni di casa, infatti, non hanno rubato alcunché, ma ai giallorossi proprio non riesce di fare il salto di qualità. Alla fine di questa giornata di Campionato, bene che vada si resterà penultimi. Venerdì si torna in campo nella sfida del “Via del Mare” contro l’Empoli dell’ex Roberto D’Aversa.