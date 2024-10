I giallorossi sfidano l’ex Antonio Conte, le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Dopo la cocente umiliazione di domenica scorsa contro la Fiorentina, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona”, nella sfida che li vedrà opposti al Napoli.

La compagnie salentina viene da tre prestazioni pessime, culminate con la figuraccia contro la squadra viola che le ha rifilato sei gol, mentre gli avversari, primi in classifica, cercheranno di proseguire nella striscia positiva per rafforzare il primato.

Qui Napoli

L’ex Antonio Conte, anche in previsione del turno infrasettimanale, dovrebbe operare un po’ di turnover, quindi, tra i pali dovrebbe tornare Meret e sulla fascia sinistra Olivera, con Lobotka ancora infortunato, Gilmour confermato nel ruolo di regista. Davanti Ngonge e Neres potrebbero giocare in attacco a sostegno di Lukaku.

Qui Lecce

In casa giallorossa, Gotti è partito alla volta della Campania con solo quattro difensori. Con Gallo squalificato, Dorgu torna all’antico nel ruolo di esterno sinistro di difesa, con Guilbert infortunato dovrebbe giocare Pelmard; in mediana Banda ha recuperato, ma in vista della partita di martedì con il Verona non dovrebbe scendere in campo dall’inizio, al suo posto, quindi, potrebbe giocare Oudin.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, David Neres.

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierret, Ramadani; Morente, Oudin, Rebic; Krstovic

Arbitro: Tremolada di Monza

Calcio d’inizio alle ore 15.00; diretta della partita su Dazn.