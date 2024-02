Falcone, “Uniti per uscire da questa situazione. Contro l’Inter difficile ma cercheremo il risultato”

“Dentro lo spogliatoio non siamo felicissimi per questo periodo, non siamo preoccupati, ma allertati, parliamo tra di noi, facciamo gruppo, siamo compatti e sappiamo che dobbiamo uscire da questo trend”, con queste parole Wladimiro Falcone commenta il periodo negato che sta vivendo il Lecce, dove, nel girone di ritorno, la compagine giallorossa ha conquistato solamente tre punti.

Gol su palla inattiva

“Il fatto che prendiamo gol su palla inattiva, stiamo cercando di superarlo, bisogna essere maggiormente concentrati e forse in alcune occasioni non lo siamo, con il mister lo diciamo spesso e lavoriamo, ma succede che il più delle volte prendiamo gol o la palla la prendono gli avversari”.

L’Inter

“Magari avessimo la ricetta per battere l’Inter, è una squadra che sta facendo cose fantastiche, ma noi giochiamo in casa e mi viene in mente la gara dello scorso anno dove partivamo spacciati, ma abbiamo perso solo negli ultimi secondi. Domenica giocheremo con la spinta dei nostri tifosi e cercheremo di fare risultato. Magari la testa sarà più libera, perché si sa che è una gara che si può perdere, questo può liberare la mente, ma noi scenderemo in campo per dare il nostro meglio. L’importante è la prestazione, poi se arriva qualche punto tanto di guadagnato””.

Gli scontri diretti

“Gli scontri diretti sono la cosa più importante, adesso pensiamo all’Inter, poi dovremo fare bene nelle partite con i diretti avversari, bisognerà assolutamente arrivare primi, è quello il nostro campionato”.

Il gruppo

“Bisogna stare uniti e noi ‘veterani’ che una situazione simile la abbiamo già vissuta lo scorso torneo dobbiamo essere da esempio, sapevamo che sarebbe potuto arrivare un periodo così, ma bisogna essere uniti, lavorare e magari può servire un pizzico di fortuna in più per vincere le gare sporche”.

Vittorie in trasferta

“Lo scorso anno dovevamo conquistare più vittorie in casa e quest’anno sta accadendo, ma ci stanno mancando quelle in trasferta ed è necessario fare punti fuori casa”.

Il calo

“Stiamo vivendo un piccolo momento di calo, ma in un torneo così può capitare, ci può essere un periodo in cui l’attenzione forse è un po’ minore. Dobbiamo continuare a essere uniti e tornare una difesa arcigna, magari domenica sarà difficile, ma con le dirette avversario bisogna ritrovare questo fattore”.

L’assenza di Pongracic

“Pongracic è un grandissimo giocatore che potrà andare a giocare in tornei importanti, mancherà domenica, ma sono tranquillissimo su chi lo sostituirà e la mia non è una frase di circostanza”.