Dopo il pareggio contro il Cagliari, giallorossi in campo contro la Lazio. La presentazione della partita

Le sfide all’Olimpico sono sempre affascinanti. Si torna a Roma, questa volta, per affrontare la Lazio di mister Sarri. Domenica alle 12:30, il Lecce tenterà di incartare i biancocelesti così come accaduto alla prima di campionato al Via del Mare.

I biancocelesti stanno attraversando un ottimo periodo di forma. In campionato, vengono da tre vittorie consecutive, per non parlare della vittoria in settimana contro la Roma nel derby di Coppa Italia. L’ambiente è carico e vuole continuare a macinare punti per avvicinare, quanto più, le prime della classe. Per ora, alla squadra del Presidente Lotito è sufficiente ritrovarsi avanti ai rivali capitolini.

I giallorossi speravano di portare a casa l’intera posta in palio contro il Cagliari. È mancata determinazione e un pizzico di lucidità. Si poteva incartare la squadra di Ranieri. Tuttavia, il pareggio in uno scontro diretto è un ottimo risultato. Tra l’altro, considerando anche le assenze e le condizioni non ottimali di alcuni componenti del gruppo squadra. La preparazione alla gara di domenica è proseguita nella giornata di ieri senza Banda, Rafia e Touba, tutti impegnati in Coppa d’Africa. Preoccupano le condizioni di Sansone. L’esterno ex Bologna sta svolgendo un lavoro personalizzato ma non è ancora pronto per scendere in campo. Si spera che un ulteriore settimana di lavoro sia servita ad Almqvist per tornare quello visto nella prima parte di campionato. C’è bisogno dell’esterno biondo giallorosso. In questo momento di grande emergenza, la sua verve potrebbe sparigliare le carte e addolcire l’assenza di Banda.

Quella di domenica è una sfida ricorrente nella storia di entrambe le squadre, più per il Lecce indubbiamente. Nel presente, i giallorossi hanno creato più di qualche grattacapo ai laziali. Negli ultima quattro anni, i salentini non hanno mai perso. Tra l’altro, sfortunata e, a tratti, di dubbia fattura, la gara all’Olimpico nella stagione 2019/2020 vinta 4 a 2 dai biacocelesti. Ricorderete sicuramente il rigore ribattuto. Queste due squadre si sono affrontate 43 volte in occasioni ufficiali. Per dodici volte, il Lecce è uscito vincitore. 11 sono stati pareggi e 20 le sconfitte. A vincere in trasferta, ci riuscì mister De Canio nella stagione 2010/2011. Con l’autogol di Muslera e il gol di Grossmuller, capitan Vives e compagni riuscirono nell’impresa. Sulla panchina del Parma, mister D’Aversa incontrò mister Sarri una sola volta. In quell’occasione, il suo Parma uscì sconfitto contro il Napoli. Accadde, anche quando sedeva sulla panchina della Sampdoria. Anche in quel caso, mister D’Aversa ottenne una sconfitta. Diversa, invece, la sua storia contro mister Sarri sulla panchina del Lecce. Domenica, ci sarà un’altra battaglia e un’altra storia da scrivere.