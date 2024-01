Al via il girone di ritorno, il Lecce riparte dalla Lazio. Le probabili formazioni

Messo alle spalle con 21 punti conquistati il girone di andata, ancora poche ore e per i giallorossi prenderà il via il girone diritorno che li vedrà impegnati, nel lunch match della domenica, sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma, contro la Lazio.

Una partita molto impegnativa quella che dovrà affrontare il Lecce, la compagine di Maurizio Sarri vive un momento di particolare forma fisica e mentale, è reduce, infatti, da tre vittorie di fila in Campionato, a cui si aggiunge il Derby contro la Roma vinto mercoledì in Coppa Italia.

Qui Lazio

L’allenatore dei biancocelesti si vede costretto a fare a meno di Castellanos, alle prese con un infortunio muscolare, ma recupera bomber Immobile, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina. Felipe Anderson ha un problema al polpaccio, ma dovrebbe scendere in campo dall’inizio.

Qui Lecce

A mister Roberto D’Aversa mancheranno come sempre i nazionali impegnati in Coppa d’Africa, con loro ancora out Sansone. Quindi dovrebbe optare per lo stesso schieramento visto all’opera con il Cagliari, con una sola novità: Almqvistal posto di Strefezza.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Amqvist, Krstovic, Oudin

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Calcio d’inizio alle 12.30

Diretta Sky e Dazn