Parte dalla gara contro il Cagliari il 2024 del Lecce, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta con molti rimpianti per le occasioni create nell’ultima partita del campionato contro l’Atalanta, ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella prima gara del 2024 – ultima del girone di andata – che li vedrà opposti al Cagliari.

Chiudere il giro di boa nel migliore dei modi e stabilire il record di punti nella prima metà del torneo, saranno certamente queste le motivazioni che porteranno i salentini a cercare con determinazione il successo contro gli isolani.

Qui Lecce

In occasione della sfida contro la formazione rossoblù, il tecnico abruzzese si vede costretto a fare a meno di Touba, Rafia e Banda, impegnati con le nazionali nella Coppa d’Africa, ma recupera Almqvist, dopo un lungo stop e Pongracic, fermato in settimana da problemi fisici, ma con ogni probabilità entrambi non saranno della partita dal primo minuto. Al posto del centrale, quindi, spazio a Blin, mentre, in attacco dovrebbe essere confermato Remì Oudin, con il ritorno di Piccoli dall’inzio.

Qui Cagliari

Mister Claudio Ranieri si vede costretto a fare a meno dell’ex di turno Gianluca Lapaluda, gli altri due calciatori che hanno vestito la maglia giallorossa, Deiola e Mancosu, invece, partiranno dalla panchina. In attacco, invece, agiranno Petagna e Oristiamo con Pavoletti che si accomoderà in panchina

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Piccoli, Oudin

Cagliari: (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Makombou, Prati, Sulemana; Viola; Petagna, Oristanio

Arbitro: Massa di Imperia

Calcio d’inizio alle ore 18.00; diretta della partita su Dazn