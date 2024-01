Il Lecce ospita la Juventus nella seconda giornata di ritorno, la presentazione della sfida

Le sfide impossibili non sono finite. Questo è il campionato, questa è la Serie A. Domenica sera andrà in scena Lecce-Juventus allo stadio Via del Mare. Fuori discussione la difficoltà dell’incontro. Però, è necessario esserci con la testa e con il corpo. I giallorossi devono iniziare a fare quadrato per cercare di ottenere di più dalle prestazioni, tra l’altro positive, mostrate fino ad ora. Servono punti perché la bagarre salvezza si è già infiammata.

La settimana è stata salutata dall’arrivo del nuovo acquisto Pierotti. Un esterno moderno con doti atletiche di altissimo livello. L’ex Colon potrebbe non essere solo. In queste ore sono vive le trattative di mercato per portare alla corte di mister D’Aversa altre pedine utili alla causa. Di positivo, c’è il rientro in gruppo di Sansone. L’ex Bologna è mancato tanto nelle ultime uscite. L’assenza di Banda si fa sentire così come una buona condizione fisica di Almqvist. I giallorossi hanno bisogno delle fiammate dei calciatori tecnici in rosa.

La Juventus osserva da lontano il torneo di Supercoppa in attesa di tornare tra le grandi del calcio italiano. Rientreranno Gatti e McKennie dopo aver scontato le rispettive squalifiche. La grande Signora arriverà nel Salento con la squadra al completo. I bianconeri registrano diciassette risultati utili consecutivi. La squadra di mister Allegri è inarrestabile. Non giocherà uno dei migliori calci in Italia, tuttavia, dimostra solidità e cinismo, marchio di fabbrica dell’allenatore toscano.

Lecce e Juventus si sono incontrate quarantuno volte. In due occasioni, fu la Serie B il teatro del match. Era il lontano 2006, l’anno della retrocessione d’ufficio della Juventus per calciopoli. I giallorossi sono riusciti in quattro vittorie epiche. Una di queste fu quella nella stagione 2003/2004. Nel vecchio stadio Delle Alpi, gli uomini di mister Delio Rossi si imposero con il risultato di 3 a 4. Favolosa la doppietta di Konan capace di esaltarsi contro una delle più forti del campionato. La storia, relativamente recente, racconta di un Lecce vittorioso tra le mura amiche nella stagione 2010/2011. I giallorossi guidati da mister De Canio si imposero con le reti di Mesbah e Bertolacci.

Come sempre, domenica sarà un’altra storia da vivere e da scrivere con la consapevolezza di poter fare una grande partita sostenuti dai 30.000 dello stadio Via del Mare.