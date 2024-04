Gotti, “Obiettivo ancora da raggiungere, necessaria la giusta pressione”. I convocati

Mancherà ancora Ramadani, alle prese con i postumi di un ascesso al collo e con lui Banda, operato in settimana a Perugia dal prof. Ceruti, ma torna Almqvist che ha scontato il turno di squalifica, anche se, vista la buona prestazione di Oudin la settimana scorsa con il Sassuolo, dovrebbe essere difficile vederlo in campo dall’inizio.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Luca Gotti scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Monza.

“Nel calcio ci sono situazioni che si ripetono, soprattutto per quel che riguarda le squadre che lottano per la salvezza. Ci si trova spesso di fronte a momenti di sconforto e altri di grande euforia per i risultati positivi. Quello che devono fare i professionisti è capire che conta solo la salvezza e non altro. Dobbiamo mettere in campo attenzione e prestazione quando scendiamo in campo”, ha affermato il tecnico alla vigilia.

“Come ho detto la settimana scorsa si cerca di trovare la soluzione adeguata, voglio tenere la mente aperta e guardare anche ad altre alternative.

Devo dire che Almqvist si è sempre applicato tantissimo in entrambe le fasi, ha disponibilità e voglia di sacrificarsi.

Solo in campo dirà quale sarà la formazione migliore, ma la partita di domani ha molte analogie rispetto a quella di domenica. Alcune cose si sovrappongono alla gara con il Sassuolo e altre a quella con la Roma.

Ho detto in tempi non sospetti ciò che penso su Berisha, non è giovane in assoluto, ma per quel che riguarda il minutaggio e l’esperienza di gioco si. Bisogna fargli fare il giusto percorso. Ma ho grande stima per lui.

Djuric è un calciatore molto forte fisicamente e quello che vince il maggior numero di duelli in Serie A, bisogna fare in modo di tenerlo fuori dall’area anche se è molto difficile.

Pochi minuti fa ho parlato con Pierotti e gli ho detto che ho pensato a lui come punta, ma la mia idea è anche quella di gratificare i giovani della Primavera. Poi c’è Sansone che secondo me è più un attaccante centrale che un esterno e anche Almqvist per diversi anni ha giocato da seconda punta.

Noi dobbiamo ancora ottenere l’obiettivo e avere una giusta pressione che ci faccia andare nella direzione dell’atteggiamento e dell’attenzione.

Sulla vittoria è consentito lavorare su alcuni aspetti sulla sconfitta su altri. In questa settimana ho cercato di dare una serie di step di gioco, in certi momenti i ragazzi sono più recettivi e ho proposto qualche gradino da salire nelle prossime gare.

Si può ipotizzare la presenza sia di Almqvist che di Oudin insieme”

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 21 calciatori per la sfida contro i brianzoli, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia,

Attaccanti

Almqvist, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone