Contro l’Udinese Lecce con la salvezza già in tasca, parla Gotti. I convocati

Non ci saranno Ramadani e Piccoli in quanto squalificati e a loro si aggiunge Sansone, quindi, per sostituire il centrocampista albanese spazio a Rafia, mentre, al posto della punta scuola Atalanta spazio a Pierotti.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Luca Gotti scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese. Le sconfitte di Frosinone e Cagliari, hanno regalato la salvezza ai salentini, ma questo non significa che il Lecce non onorerà gli impegni fino alla fine del torneo, alla quale mancano ancora tre gare.

Nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico veneto ha dapprima fatto un breve excursus della sua stagione alla guida di capitan Blin e compagni, indicando la sua gara di esordio con la Salernitana come quella della svolta e ha tenuto a riconoscere i meriti del suo predecessore Roberto D’Aversa che durante la sua esperienza sulla panchina ha conquistato 25 punti e non è mai stato in zono retrocessione.

Ha poi parlato della sfida di domani contro la squadra bianconera, ricordando il suo legame con questo sodalizio, ma che esula dall’aspetto professionale. Dal punto di vista strettamente tecnico ha rimarcato come vi siano calciatori pronti a sostituire i compagni, poi, si potrebbe far giocare qualche giovane o chi ha trovato meno spazio, ma l’allenatore sotto questo punto di vista ha sottolineato il fatto che scende in campo chi lo merita e ha dimostrato impegno. Per quel che riguarda la formazione iniziale cercherà di schierare chi potrà mettere maggiormente in difficoltà l’avversario.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida contro i friulani, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Esposito, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Burnete, Krstovic, Pierotti