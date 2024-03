“Voglia e determinazione per vincere ogni duello”, parla D’Aversa alla vigilia della gara con il Verona. I convocati

Unico assente Kaba; Pongracic ha recuperato e dovrà essere valutato, ma dovrebbe essere regolarmente in campo.

Poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Verona dell’ex Marco Baroni, in una gara da dentro o fuori che bisognerà assolutamente vincere.

“Pongracic si è allenato regolarmente e sta bene. Bisogna capire l’importanza della partita, ma per vincere bisogna andare in campo senza ansia e ragionare su quello che si è fatto, ma soprattutto su quello che c’è da fare”, ha affermato mister Roberto D’Aversa alla vigilia della partita.

“Rafia domenica ha fatto una buona prestazione come gli altri ragazzi, dove hanno giocato bene, tranne che nei minuti finali. Ma tutti hanno fatto fatica a Frosinone. Lui e Oudin hanno caratteristiche simili e bisogna ragionare su chi potrebbe fare meglio.

Con l’assenza di Kaba ci possono essere occasioni in più per Berisha che sta crescendo molto e aumenteranno per lui le possibilità, ma ci sono anche altre soluzioni.

Credo che un calo fisiologico ci sia per tutti, come nel caso di Banda e Almqvist che vengono da infortuni, ma stanno lavorando bene e sono certo che torneranno ai loro livelli.

Il risultato dipenderà molto dalla voglia e dalla determinazione di vincere ogni duello e dobbiamo scendere in campo motivati.

Secondo il mio punto di vista, pur cambiando molto, il Verona è migliorato, per noi non sarà unj impegno semplice, ma non ce ne sono in questo campionato. dobbiamo scendere in campo con la stessa determinazione avuta contro la Fiorentina, dove, nonostante siamo andati sotto, abbiamo avuto la voglia di vincere”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida contro gli scaligeri, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone