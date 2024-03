Lecce, la prima di Gotti: “A Salerno partita per gente vera”. I convocati

Mancherà Banda alle prese con un infortunio, ma sarebbe stato assente comunque perché squalificato, per il resto, assente anche Kaba, tutti i calciatori sono a disposizione, compreso Brancolini. Poco più di 24 ore e il nuovo Lecce di mister Luca Gotti scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Arechi”, nella sfida che lo vedrà opposto alla Salernitana.

“A Salerno deve scendere squadra di calcio vera, come ha dimostrato per gran parte del percorso. I miei interventi sono stati diretti a ritrovare quanto visto per gran parte del torneo e riprendere ciò che nell’ultimo periodo non si è riuscito a tirare fuori”, ha affermato alla viglia della gara il tecnico.

“Non è facile in poco tempo dare una risposta sensata su Oudin, in Francia ha giocato da esterno ed era molto quotato, poi è arretrato a centrocampo, sarà il tempo a dare una riposta circa il ruolo in cui lo utilizzerò.

Ci sono aspetti mentali, motivazionali ed emotivi e quello è l’aspetto più importante in questo momento, poi ci sono gli aspetti tecnico-tattici sui quali non ho voluto fare insalate e per i quali ho suggerito alcuni aggiustamenti.

Confermo di aver trovato una squadra elettrica e me lo ha dimostrato in questi tre giorni di allenamento, quando si ha un cambio di allenatore c’è sempre grande entusiasmo da parte di tutti, questo, ripeto, è già un gruppo acceso su ci sono pro e contro e a volte ci viene il dubbio circa il fatto di aver fatto troppo.

Ho parlato con molti ragazzi e Sansone era l’ultimo con cui farlo, l’ho avuto da piccolo in Under 17 e l’ho ritrovato a Parma, c’è un pregresso tra noi che mi consente alcuni impliciti. Non so perché abbia giocato poco in questo periodo, ci saranno tanti motivi e per il momento non li conosco.

La partita di domani per gente vera, sia dal punto caratteriale che tecnico, quello che sarà ce lo dirà il campo, quello che vorrei è il Lecce che ha tirato fuori tutte le sue capacità viste a larghi tratti in questo campionato.

Ho pensato poco all’avversario, i ragazzi avranno uno spartito circa le caratteristiche, ma abbiamo ragionato più su di noi che sulla Salernitana.

Pierotti è un calciatore che in Argentina ha giocato da esterno e a volte da attaccante, anche lui è in cerca della consacrazione, ma adesso ho pochi elementi per giudicare.

Cerco di stare lontano dagli slogan, ma ho notato di fronte alla porta degli spogliatoi di Acaya una frase di Pelè che non conoscevo, nella quale si dice che uno sportivo non si giudica dal numero di vittorie, ma da come gioca dopo aver perso”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 21 calciatori per la sfida contro i granata, questo l’elenco:

Portieri

Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone