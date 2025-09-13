Riparte il Campionato, Lecce ospite dell’Atalanta. Parla Di Francesco

Quasi certamente Stulic partirà dall’inizio, i dubbi, dovrebbero riguardare un eventuale impiego dal primo minuto di Siebert in difesa, il centrocampo con un eventuale esordio di Sala e la coppia di esterni da affiancare alla punta centrale.

Poco più di 24 ore e i giallorossi, scenderanno sul terreno di gioco del “New Balance Stadium”, nella sfida che li vedrà opposti all’Atalanta.

“Ci sono sempre dubbi, ma ci saranno novità nella formazione centrale, non ci saranno Kaba e Pierret, così come Perezche ha una faringite. Per il resto sono tutti disponibili e la formazione la deciderò in queste ore, ma ho le idee chiara”

“L’Atalanta ha fatto due pareggi, ma creato e costruito tanto, gli interpreti sono gli stessi e rivedo la stessa squadra, sarà una partita difficile, ma la giocheremo con coraggio, forse più che con il Milan.

In ogni gara dobbiamo portare dentro di noi il nome di Graziano Fiorita, non si lega solo alla partita di domani.

Sala e Siebert li ho allenato un po’ di più, Stulic un po’ meno, ma è pronto fisicamente e qualcuno di questi potrebbe essere della partita. I calciatori li si deve vedere in campo e dopo ne valutiamo le potenzialità.

Sottil ha messo più minuti nelle gambe e conosciuto meglio i compagni, lo sprono spesso e sono convinto che ci potrà dare tanto, è molto forte nell’uno contro uno e deve capire che lo deve essere sempre e non a sprazzi.

Oggi non esistono difensori che non hanno fisicità, non ci sono squadre con difensori piccolini, noi abbiamo sia fisicità che dinamicità, ma bisogna giocare sempre da reparto.

Helgason è entrato con il Milan più a sinistra, poi, è diventato trequartista, ma a volte le nostre mezz’ali diventano trequartisti. Abbiamo creato situazioni pericolose, ma non le abbiamo rifinite bene”.