Al via la vendita dei biglietti del settore ospiti per Fiorentina-Lecce, le modalità di acquisto

E’ partita questo pomeriggio, alle ore 1500 la vendita dei biglietti del Settore Ospiti “Curva Esterna” – (CE1) validi per la gara di campionato Fiorentina – Lecce, che vedrà opposti i viola di Stefano Pioli ai giallorossi Di Eusebio di Francesco, in programma domenica 02 novembre alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.
La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Puglia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva U.S. Lecce
Modalità di acquisto
I biglietti potranno essere acquistati entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data della gara, al costo di 22 euro, per una capienza massima di 300 posti, sulla rete vivaticket e online.
Come raggiungere il “Franchi”
Per raggiungere lo stadio, l’uscita autostradale consigliata per i tifosi ospiti è quellaFirenze Sud, e seguire le indicazioni della cartellonistica stradale (Tifosi Ospiti) e delle Forze dell’Ordine presenti lungo tutto l’itinerario.