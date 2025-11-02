Al “Franchi” in scena la sfida salvezza Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera del Napoli, dove, sull’economia della gara potrebbe aver influito il rigore sbagliato da Camarda sul pari, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Franchi”, nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Una gara importantissima per entrambe le compagini quella di oggi, da una parte i padroni di casa che, nonostante un’ottima campagna acquisti, non hanno mai vinto e si trovano in piena zona retrocessione, con il tecnico Pioli all’ultima spiaggia e dall’altra gli ospiti che fino a ora hanno racimolato pochi punti e, soprattutto, hanno mostrato una sterilità in attacco preoccupante, imbarazzante, con i tiri in porta a che a nove giornate dall’inizio del torneo, si contano sulle dita di una mano, senza, tra l’altro, creare pericoli.

Qui Fiorentina

L’allenatore parmigiano dei viola si vede costretto a fare a meno di Viti, Lamptey, Sabiri, Kouamé e Gosens. In difesa si dovrebbe rivedere l’ex Pongracic; in attacco, ada affiancare Kean dovrebbe esserci Gudmundsson

Qui Lecce

Mister Di Francesco, ritrova, finalmente, Sottil, ma non dovrebbe partire dall’inizio, confermati difesa e centrocampo, in attacco, tornano Morente e Stulic, i due peggiori calciatori che si siano visti dalla prima giornata del torneo in casa salentina.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Mari, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Parisi, Gudmundsson, Kean

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Morente; Stulic.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Calcio d’inizio alle 15, diretta della partita su Dazn