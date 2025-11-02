Fiorentina-Lecce 0-1, Berisha griffa la seconda vittoria stagionale. Ai giallorossi la sfida salvezza

Termina 1-0 per il Lecce la sfida salvezza che lo ha visto opposto alla Fiorentina. A firmare la vittoria l’albanese Medon Berisha.

Dopo la sconfitta interna a opera del Napoli, dove, sull’economia della gara potrebbe aver influito il rigore sbagliato da Camarda sul pari, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Franchi”, nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Una gara importantissima per entrambe le compagini quella di oggi, da una parte i padroni di casa che, nonostante un’ottima campagna acquisti, non hanno mai vinto e si trovano in piena zona retrocessione, con il tecnico Pioli all’ultima spiaggia e dall’altra gli ospiti che fino a ora hanno racimolato pochi punti e, soprattutto, hanno mostrato una sterilità in attacco preoccupante, imbarazzante, con i tiri in porta a che a nove giornate dall’inizio del torneo, si contano sulle dita di una mano, senza, tra l’altro, creare pericoli.

Mister Di Francesco, ritrova, finalmente, Sottil, ma è partito dall’inizio, confermati difesa e centrocampo, in attacco, sono tornati Morente e Stulic, i due peggiori calciatori che si siano visti dalla prima giornata del torneo in casa salentina.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Berisha davanti al reparto arretrato; Morente, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è della Fiorentina al secondo da parte di Fortini, bloccato da Falcone. Al al 10mo il colpo di testa di Morente va alto.

Giallorossi in vantaggio

Al 23mo gli ospiti vanno in gol. Berisha recupera palla, serve Stulic che passa immediatamente a Morentem cross dell’esterno spagnolo al centro dell’area per il centrocampista albanese che di piatto deposita alle spalle di De Gea.

Al 26mo ci prova Ramadani da fuori, facile per l’estremo dei viola e un minuto dopo Banda tira centrale senza impensierire. Al 38mo il portiere dei salentuini para il colpo di testa di Dzeko. Al 43mo Ranieri manda alto di testa. Al 44mo Corner di Berisha, inserimento di Gaspar che manda fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al 54mo ci prova Banda, ma senza ottenere risultati significativi. Al 62mo ci prova Kean di testa. Al 66mo Coulibalycolpisce male e manda fuori. Al 72mo Gudmundsson spara alto. Al 78mo padroni di casa a un passo dal pari. Kean viene lasciato solo e tira, ma Falcone salva il risultato sulla linea. All’81mo Dodò di esterno ma il portiere giallorosso para. all’84mo l’arbitro Rapuano concede un calcio di rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di Pierotti su Ranieri, ma richiamato dal Var, dopo la visione dell’immagine, il direttore di gara torna sui suoi passi.

I giallorossi giocano bene, vanno in gol con Berisha e fino a 15 minuti dalla fine non rischiano molto, ma nell’ultimo periodo di gioco stringono i danti e riescono a portare meritatamente a casa l’intera posta in palio. I progressi visti nelle ultime gare, Udinese esclusa, si confermano e i salentini, con questi tre punti, rifiatano in classifica. sabato si torna in campo nella sfida del “Via del Mare” contro il Verona.