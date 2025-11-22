Dopo la sosta, il Lecce riparte dalla Lazio. Parla Di Francesco

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, riprende il Campionato di Serie A.

Il Lecce, che nell’ultimo impegno aveva pareggiato contro l’Hellas Verona, riparte dalla Lazio, squadra che evoca bei ricordi… con la vittoria in casa della compagine biancoceleste, infatti, lo scorso 25 maggio, i giallorossi hanno conquistato la terza storica salvezza consecutiva nel massimo torneo.

“A differenza delle altre soste abbiamo avuto qualche calciatore a disposizione in più e abbiamo lavorato, anche individualmente, su alcune situazioni. I convocati stanno bene e sono a disposizione, tranne Camarda che valuterò domani”, ha affermato Di Francesco alla vigilia.

“La Lazio ha un ottimo allenatore, principi ben riconoscibili e in attacco, con i due esterni, nell’uomo contro uno sono forti, non hanno segnato tanto nelle ultime gare, ma noi dovremo fare una grande gara dal punto di vista difensivo.

La fiducia va guadagnata attraverso determinati atteggiamenti, Camarda sta cavalcando prematuramente campi importanti, ma i giovani devono anche crescere individualmente e il sistema con loro

Quando si cambia tanto, per assimilare determinati dettami ci vuole un po’ più di tempo, chi cambia poco, potrebbe avere vantaggi all’inizio, ma sono tanti gli aspetti che possono essere positivi o negativi.

Sottil e Banda sono in forma entrami e uno dei due giocherà dall’inizio.

Al di là che siamo una squadra in cui alcuni ruoli sono più fisici, per quel che riguarda la gara di domani sto guardando più in casa mia e sto cercando di trovare la soluzione per mettere in difficoltà gli avversari.

Mi dispiace che domani non ci possano essere i nostri tifosi, per noi sentire il loro calore è molto importante.

Con Berisha daremo continuità a ciò che stiamo facendo, in questo momento sta crescendo in una determinata posizione continueremo così.

La gara con la Lazio non è particolare per me, ho molti amici romanisti e laziali”.