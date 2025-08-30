Giallorossi sconfitti dal Milan, i commenti del post gara

Ci hanno pensato Loftus-Cheek e Pulisic a far rialzare immediatamente la testa ad Allegri dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, ma decisivi sono state due disattenzioni della difesa. Dall’altro lato, i giallorossi non sono guariti dalla malattia della scorsa stagione, troppa sterilità in attacco e punte mai servite – nell’arco di 99 minuti, infatti, una sola palla è arrivata ai centravanti, al 32mo della ripresa.

“Dovremmo essere più qualitativi in alcune fasi della partita, le ingenuità le possiamo pagare, abbiamo cercato di dare battaglia, loro hanno calciatori con grande gamba e qualità”, ha affermato al termine mister Eusebio Di Francesco.

“Kaba ha avuto un paio di palle buone, così come quella di Stulic, siamo andati più volte al cross e in alcuni casi avremmo potuto essere più qualitativi, ma con il Milan non ci possiamo permettere questi errori.

Siamo stati bravi in alcune situazioni e nel rubare palla, paradossalmente abbiamo preso gol nel momento in cui avevamo maggiormente il pallino del gioco in mano.

Camarda non si ricordava quello che era accaduto in campo, dopo aver preso una botta in testa e ho preso la decisione di sostituirlo, credo che adesso stia facendo i controlli in ospedale”.

È stata poi la volta del tecnico dei rossoneri: “Non è mai facile giocare a Lecce, il campo è sempre insidioso, abbiamo fatto una buona gara tecnica, poi, nella ripresa loro sono calati e noi siamo stati pazienti e non abbiamo rischiato. Abbiamo sbagliato in alcune situazioni in fase difensiva, ma i ragazzi sono stati bravi.

Non possiamo pensare a quanto avvenuto contro sabato scorso, bisogna dimenticare e andare avanti. Saelemaekers e Musah sono due ottimi giocatori, ma indipendentemente dall’avversario bisogna giocare con rispetto, sacrificio e sudore e stare all’interno della gara per 95 minuti. L’imprevisto in una partita ci può sempre essere, ma non deve condizionare. Questa gara la voglio ricordare per i primi tre punti del torneo, ma ne dobbiamo vincere molte altre, la sconfitta con la Cremonese ha fatto in modo che venisse posta più attenzione e maggiore pazienza”.

“Modric è un calciatore incredibile, una brava persona e sono felice che giochi con noi, ci aiuta tanto con la sua esperienza e la sua qualità”, sono state le parole dell’autore del primo gol dei rossoneri Loftus-Cheek

“Speriamo che questa sia la mia migliore stagione al Milan e faccia più gol e più assist, ma è importante la squadra e se la posso aiutare con i miei gol e i miei assista va bene. Con Allegri lavoriamo tanto tatticamente e fisicamente e ci sentiamo bene e adesso dopo la pausa dobbiamo lavorare più forte. I tifosi ci danno energia ed è fantastico quando cantano, questa sera sono stati incredibili”

Ultimo a parlare il centrocampista giallorosso Mohamed Kaba: “Abbiamo fatto una buona partita, potevo fare gol, non abbiamo tante occasioni e le dobbiamo concretizzare per vincere.

L’anno scorso non ho giocato tanto, adesso vorrei farlo di più per aiutare la squadra, il mister mi ha dato fiducia e ho fatto bene la preparazione. Nella ripresa abbiamo abbassato l’intensità, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto per il Campionato”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per questa mattina.

Camarda, uscito al termine della prima frazione a causa di un trauma cranico, ha svolto gli accertamenti presso il “Vito Fazzi”, che hanno dato esito negativo.