Giallorossi contro i Campioni d’Italia alla ricerca dell’impresa, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, nella quale hanno nuovamente palesato i soliti limiti – assenza di occasioni in attacco e grossi errore difensivi – ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Napoli.

Nella gara con i Campioni d’Italia, capitan Falcone e compagni cercheranno di ottenere punti, anche se, conquistare anche un punto potrebbe sembrare un’impresa, visto che, i partenopei sono in vetta alla classifica e arrivano nel Salento forti della vittoria contro l’Inter.

Qui Lecce

Mister Eusebio di Francesco, opererà alcuni cambi rispetto alla partita in Friuli. In difesa dovrebbe tornare Kouassi; dietro all’unica punta Stulic, infine, rientra Coulibaly, mentre, dovrebbe essere confermato Morente e N’Dri, potrebbe giocare dall’inizio.

Qui Napoli

L’ex Antonio Conte dovrebbe ripartire dalle certezze, quindi, spazio dall’inizio a Di Lorenzo, McTominay e Anguissà; in attacco scelta obbligata Lucca.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Berisha; N’Dri, Coulibaly, Morente; Stulic.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; McTominay, Gilmour, Anguissa; Politano, Lucca, Lang.

Arbitro: Collu di Cagliari

Calcio d’inizio alle 18.30, diretta della partita su Dazn