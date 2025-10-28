Lecce-Napoli 0-1 ai partenopei basta il colpo di testa di Anguissa. Camarda fallisce un penalty

Il Napoli si impone 1-0 nella sfida contro il Lecce, ai Campioni d’Italia basta il colpo di testa di Anguissa.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, nella quale hanno nuovamente palesato i soliti limiti – assenza di occasioni in attacco e gravi errore difensivi – questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti al Napoli.

Nella gara con i Campioni d’Italia, capitan Falcone e compagni hanno cercato di ottenere punti, contro una squadra in vetta alla classifica e arrivata nel Salento forte della vittoria contro l’Inter.

Mister Eusebio di Francesco, ha operato alcuni cambi rispetto alla debacle in Friuli. In difesa non ci sono state novità, così come per la mediana bassa; davanti alla punta è tornato Coulibaly, con Banda a sostituire Morente, nel ruolo di centravanti, infine, spazio a Camarda al posto di Stulic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4–2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; Ramadani e Berisha davanti al reparto arretrato; Banda, Coulibaly e Pierotti a sostegno dell’unica punta Camarda.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Napoli al 12mo con Gilmour dal limite, Falcone devia in corner. Al 16mo Olivera di testa manda alto. al 26mo giallorossi pericolosi, Pierotti recupera palla e serve Berisha che dal limite manda di poco fuori. al 30mo Napoli a un passo dal gol, cross di Lang, l’estremo dei salentini devia, la sfera arriva all’accorrente Politano che a porta vuota spedisce sopra la traversa. Al 35mo ancora un’occasione per i partenopei. Gimur serve Olivera, girata sul primo palo del difensore uruguagio, la sfera supera Falcone, ma sulla linea respinge Tiago Gabriel.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con un cambio rispetto alla prima frazione, fuori Pierotti e dentro Morente.

Camarda fallisce un penalty

Al 12mo dopo una revisione dalla sala Var, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per i padroni di casa, per un fallo di mano di Juan Jesus su colpo di testa di Gaspar, sul dischetto si presenta Camarda, ma Milkovic-Savic respinge.

Partenopei in vantaggio

Al 24mo arriva il vantaggio ospite. Punizione dal limite di Neres che calibra sulla testa di Anguissa, per il centrocampista camerunense è una formalità appoggiare in rete.

Al 30mo Berisha ci prova da lontanissimo, ma il pallone va fuori. Al quinto minuto di recupero Falcone abbranca in preso il tiro di Di Lorenzo.

Male il primo tempo, meglio la ripresa, ma alla fine arriva ancora una sconfitta, sulla partita, però, potrebbe aver pesato il calcio di rigore fallito da Camarda. I Campioni d’Italia del Napoli, con il minimo sforzo, conquistano l’intera posta in palio e devono ringraziare il loro estremo difensore per il penalty parato. Rispetto alla settimana scorsa si è vista qualcosa in più, ma alla fine, di occasioni concrete non ci sono state. Domenica si torna in campo nella sfida del “Franchi contro la Fiorentina.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 10 Berisha (31 st Pierret), 17 Veiga, 19 Banda (20 st N’Dri), 20 Ramadani, 23 Camarda (25 st Stulic), 25 Gallo, 29 Coulibaly (31 st Maleh), 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (1 st Morente). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 7 Morente, 9 Štulić, 11 N’Dri, 14 Helgason, 21 Kouassi, 75 Pierret, 77 Kaba, 80 Kovac, 93 Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

S.S.C. Napoli: 32 Milinković-Savić, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour, 17 Olivera (15 st Spinazzola), 20 Elmas (39 st Gutierrez), 21 Politano (15 st McTominay), 22 Di Lorenzo ©, 27 Lucca (16 st Hojilund), 70 Lang (23 st Neres), 99 Anguissa. A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutiérrez, 7 Neres, 8 McTominay, 13 Rrahmani, 14 Hojlund, 26 Vergara, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 69 Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Giuseppe Collu sez. di Cagliari Assistenti: Luigi Rossi sez. di Rovigo – Alex Cavallina sez. di Parma IV Ufficiale: Luca Massimi sez. di Termoli VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo

Marcatori: 24 st Anguissa (N)

Note: ammoniti 26 pt Olivera (N) 17 st Ramadani (L) 43 st N’Dri (L) spettatori 25.596 incasso 436.084,01 angoli 5-3 per il Napoli recupero 2 pt 7 st