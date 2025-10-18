Contro il Sassuolo giallorossi alla ricerca del secondo successo di fila, le probabili formazioni

Mister Eusebio Di Francesco, che alla guida dei modenesi ha riscosso grandi successi, dovrebbe schierare lo stesso undici visto con il Parma. Conferma in attacco per Stulic

Condividi su

Dopo la prima vittoria in campionato e lo sosta per gli impegni delle nazionali, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Sassuolo.

Entrambe le formazioni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa, ripetiamo, per il successo contro i ducali e i neroverdi per aver conquistato due vittorie di fila che, dopo un inizio un po’ altalenante, li ha collocati in una posizione di classifica relativamente tranquilla.

Entrambe le compagini, quindi, cercheranno di dare continuità a questa serie positiva.

Qui Lecce

Mister Di Francesco, che proprio con alla guida della compagine modenese ha raggiunto grandi risultati, dovrebbe schierare lo stesso undici visto all’opera al “Tardini”, con la conferma di Sottil e con Stulic al centro dell’attacco, nonostante l’exploit di Camarda che, con la maglia della Nazionale Under 21, ha messo a segno tre reti in due partite.

Qui Sassuolo

Il Fabio Grosso, si vede costretto a fare a meno di Paz, Pieragnolo, Muharemovic e Boloca, ma ritrova capitan Berardi.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Sottil; Stulic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Arbitro: Crezzini di Siena

Calcio d’inizio alle ore 15.00. Diretta della partita su Dazn

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2025