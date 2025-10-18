Contro il Sassuolo giallorossi alla ricerca del secondo successo di fila, le probabili formazioni

Dopo la prima vittoria in campionato e lo sosta per gli impegni delle nazionali, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Sassuolo.
Entrambe le formazioni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa, ripetiamo, per il successo contro i ducali e i neroverdi per aver conquistato due vittorie di fila che, dopo un inizio un po’ altalenante, li ha collocati in una posizione di classifica relativamente tranquilla.
Entrambe le compagini, quindi, cercheranno di dare continuità a questa serie positiva.
Qui Lecce
Mister Di Francesco, che proprio con alla guida della compagine modenese ha raggiunto grandi risultati, dovrebbe schierare lo stesso undici visto all’opera al “Tardini”, con la conferma di Sottil e con Stulic al centro dell’attacco, nonostante l’exploit di Camarda che, con la maglia della Nazionale Under 21, ha messo a segno tre reti in due partite.
Qui Sassuolo
Il Fabio Grosso, si vede costretto a fare a meno di Paz, Pieragnolo, Muharemovic e Boloca, ma ritrova capitan Berardi.
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Sottil; Stulic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Arbitro: Crezzini di Siena
Calcio d’inizio alle ore 15.00. Diretta della partita su Dazn