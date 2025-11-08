Lecce-Verona 0-0, i giallorossi non sfondano il muro ospite. Rimandata la prima vittoria in casa

Termina a reti bianche le sfida salvezza tra Lecce e Verona, con i giallorossi che giocano benissimo, ma non riescono a sfondare il muro difensivo ospiteDopo la vittoria contro la Fiorentina, gara nella quale i giallorossi hanno mostrato solidità difensiva e buone trame di gioco, ma evidenziato i soliti limiti nel reparto avanzato – il gol è arrivato sull’unico tiro in porta della compagine salentina – questo pomeriggio i salentini sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, in un’altra sfida salvezza che li ha visti opposti all’Hellas Verona.

Contro la formazione scaligera capitan Falcone e compagni hanno cercato di conquistare il secondo successo di fila che sarebbe stato, tra l’altro, il primo tra le mura amiche, al cospetto di una squadra ancora alla ricerca dei tre punti, nonostante le ottime prestazioni espresse.

Mister Di Francesco, ha schierato lo stesso undici visto all’opera contro la viola, con lo spostamento di Berisha sulla trequarti dall’inizio e non a gara in corso.

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly, Ramadani davanti al reparto arretrato; Morente, Berisha e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Banda al sesto, facile per Montipò. Al 14mo buona azione per il Lecce, Uno/due Veiga-Berisha, l’albanese si presenta in area e tira sull’esterno della rete. Al 15mo occasionissima per i padroni di casa, Berisha lancia Morente che solo davanti al portiere si fa anticipare da Bradaric. Al 19mo occasione ospite, Gaspar rinvia tra i piedi di Belghal che manda sull’esterno. Al 24mo Banda da fuori costringe alla respinta in corner l’estremo gialloblù. Al 28mo falcone si oppone al tiro-cross di Orban. Al 41mo Berisha ci prova da 60 metri, Montipò abbranca in presa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Bisogna attendere 20 minuti per il primo tiro della seconda frazione, con la girata dal limite di Stulic facile preda del portiere. Al 23mo Balghali impegna Falcone. al 33mo Bella-Kotchap atterra in area Camarda, la’rbitro Abbisso concede la massima punizione, ma viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visionato le immagini, ritorna sui suoi passi. Al 37mo Camarda impegna da fuori l’estremo dei veneti. Al 39mo ci prova Sottil da fuori, Montipò non trattiene, ma Pierotti non arriva in tempo per ribadire in rete.

I giallorossi tengono sempre in mano il pallino del gioco, vincono ai punti, ma il calcio non è la boxe e di conseguenza l’appuntamento con il primo successo casalingo è ancora una volta rimandato. La squadra di Di Francesco gioca tutti i novanta minuti più recupero con massima attenzione, non rischia mai, ma alla fine di occasioni concrete per segnare non se ne registrano, con uno Stulic mandato ostinatamente in campo e risultato essere ancora una volta il peggiore della gara. Adesso c’è la sosta, si torna in campo il 23 novembre nella sfida a Roma contro la Lazio.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 7 Morente (20 st Pierotti), 9 Štulić (20 st Camarda)10 Berisha (41 st Kaba), 17 Veiga, 19 Banda (31 st Sottil), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 11 N’Dri, 14 Helgason, 21 Kouassi, 22 Camarda, 23 Sottil, 50 Pierotti, 77 Kaba, 93 Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Hellas Verona F.C.: 1 Montipò ©, 6 Valentini, 7 Belghali, 11 Akpa Akpro, 12 Bradarić (29 st Frese), 16 Nelsson (41 st Niasse), 16 Orban, 17 Giovane (29 st Sarr), 21 Harroui (9 st Bernede), 37 Bella-Kotchap, 63 Gagliardini. A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 3 Frese, 5 Núñez, 9 Sarr, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 23 Ebosse, 24 Bernede, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi, 73 Elmusrati. Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Rosario Abisso sez. di Palermo Assistenti: Paolo Laudato sez. di Taranto – Simone Biffi sez. di Treviglio IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata VAR: Giacomo Camplone sez. di Lanciano AVAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo

Marcatori:

Note: ammoniti 31 pt Akpro (V) 40 pt Koulibaly (L) 43 pt Valentini (V) 9 st Bradaric (V) 45+3 st Frese (V) spettatori 24.678 incasso 373.638,01 angoli 8-2 per il Lecce recupero 2 pt 5 st.