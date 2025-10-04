Giallorossi al “Tardini” alla ricerca del primo successo, le probabili formazioni della sfida con il Parma

Unico assente Morente, Danilo Veiga dovrebbe prendere il posto di Kouassi, mentre, in attacco, nonostante il gol del pari con il Bologna, Camarda si accomoderà in panchina.

Condividi su

L’unico assente sarà Morente, a lui si aggiunge solo Markwiski, per il quale l’allenatore ha detto che è sulla via del recupero, per il resto, saranno tutti presenti, compreso Berisha che in settimana aveva accusato qualche problemino.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Tardini”, nella sfida che li vedrà opposti al Parma.

Entrambe le formazioni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, i ducali per la prima vittoria ottenuta in questo torneo, i salentini per il pareggio in extremis agguantato contro il Bologna.

Qui Parma

Mister Cuesta dovrebbe schierare dall’inizio l’ex Valeri, mentre, per Oristanio si profila la panchina, in attacco spazio a Cutrone e Pellegrino.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese si dovrebbe affidare più o meno allo stesso undici visto all’opera con i felsinei. Con il ritorno di Danilo Veiga dall’inizio al posto di Kouassi e con Sottil che sostituirà, ripetiamo, l’infortunato Morente; in attacco, nonostante il gol del pari, Camarda entrerà a partita in corso.

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil

Arbitro: Doveri di Roma

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2025