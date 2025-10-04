Giallorossi al “Tardini” alla ricerca del primo successo, le probabili formazioni della sfida con il Parma

L’unico assente sarà Morente, a lui si aggiunge solo Markwiski, per il quale l’allenatore ha detto che è sulla via del recupero, per il resto, saranno tutti presenti, compreso Berisha che in settimana aveva accusato qualche problemino.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Tardini”, nella sfida che li vedrà opposti al Parma.

Entrambe le formazioni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, i ducali per la prima vittoria ottenuta in questo torneo, i salentini per il pareggio in extremis agguantato contro il Bologna.

Qui Parma

Mister Cuesta dovrebbe schierare dall’inizio l’ex Valeri, mentre, per Oristanio si profila la panchina, in attacco spazio a Cutrone e Pellegrino.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese si dovrebbe affidare più o meno allo stesso undici visto all’opera con i felsinei. Con il ritorno di Danilo Veiga dall’inizio al posto di Kouassi e con Sottil che sostituirà, ripetiamo, l’infortunato Morente; in attacco, nonostante il gol del pari, Camarda entrerà a partita in corso.

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil

Arbitro: Doveri di Roma

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn.