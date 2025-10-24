Di Francesco, “Con l’Udinese fare una gara intelligente. Ogni partita da giocare come la più importante

La formazione dovrebbe essere quella della gara contro il Sassuolo, compreso Morente dall’inizio, visto che Sottil non ha recuperato.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Blue Energy” nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

“L’Udinese fa da tanti anni questo campionato e ha calciatori dotati sia fisicamente che tecnicamente, noi abbiamo trovato compattezza ed equilibrio e sarà una gara giocata con intelligenza”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Metterò in campo la formazione migliore per questa partita e poi penserò alla sfida di martedì e valuterò. Bisogna vivere ogni gara come la più importante.

Tranne Perez e Sottil abbiamo recuperato tutti alcuni in questa settimana sono stati influenzati, compreso l’allenatore.

Il dover vincere per forza lo dice il campo, per questo affermo che sarà una gara aperta e sappiamo come giocare, naturalmente, ci sarà un piano A e uno B.

L’attacco non è solo Stulic e Camarda, anche se ci aspettiamo il gol delle punte centrali, ma in settimana abbiamo lavorato con tutti i componenti del reparto, dobbiamo creare maggiore densità in area e ci alleniamo per questo.

Con il Sassuolo abbiamo giocato bene, forse non siamo stati molto qualitativi negli ultimi metri, a volte serve maggiore spregiudicatezza per sviluppare al meglio le opportunità.

In alcune occasioni può essere stimolante partire dalla panchina e far iniziare Camarda è un pensiero che ho sempre, lui e Stulic, però, mi dimostrano tanto in allenamento”