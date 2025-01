Empoli-Lecce 1-3, i giallorossi sbancano il “Castellani”. Morente e un doppio Krstovic regalano il successo

Termina 1-3 per il Lecce la gara, la prima del girone di ritorno, che ha visto i giallorossi all’Empoli.

Dopo il pareggio interno contro il Genoa, che ha fatto sì che si chiudesse il girone d’andata a quota 17 punti, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Castellani”, nella sfida che li ha visti opposti all’Empoli.

Fino ai novanta minuti più recupero appena trascorsi, le due compagini erano distanziate da tre lunghezze, con i toscani che, dopo un inizio molto promettente, hanno via via perso lo smalto iniziale ritrovandosi anch’essi invischiati nella lotta per non retrocedere, di conseguenza, così come capitan Baschirotto e compagni,hanno fatto di tutto per conquistare la massima posta in palio.

Mister Marco Giampaolo, si è visto costretto a fare a meno di Rafia e, ancora una volta, di Gallo, quindi Dorgu è arretrato sulla corsia sinistra di difesa, mentre il ritrovato Helgason ha sostituito il centrocampista algerino.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; reparto arretrato composto da Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason in mediana; Pierotti, Krstovice e Morente a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Dopo una prima fase di studio, al sesto minuto la partita inizia in discesa per i giallorossi.

Lecce in gol

Helgason serve Pierotti, l’esterno argentino supera Maleh e passa a Krstovic, che manca l’aggancio sul pallone, ma la sfera arriva a Morente che di piatto deposita in rete.

Raddoppio giallorosso

Trascorrono appena cinque minuti e i salentini raddoppiano. Rimessa laterale di Morente e perfetto inserimento di Krstovic che di sinistro trafigge Seghetti con un tiro potente.

Al 15mo ancora un’occasione per gli uomini di Giampaolo. Krstovic apre per Helgason che tira, ma l’estremo dei toscani riesce a deviare con le dita. Al 19mo Krstovic fallisce la terza marcatura, a tu per tu con il portiere si fa parare il tiro. Al 34mo Esposito crossa per Grassi che in spaccata manda di poco fuori. Al 40mo Morente al volo manda fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Empoli subito in gol

Trascorrono meno di due minuti e i padroni di casa accorciano le distanze. Pezzella ruba palla a Helgason, la sfera arriva a Gyasi che serve Cacace che di testa trafigge Falcone da due passi.

Al 52mo prima sostituzione per il Lecce, fuori un ottimo Helgason e dentro Kaba. Al 57mo Falcone si oppone al tiro di Colombo. Al 66mo ci prova Esposito da fuori, ma non trova la porta. Al 68mo nuova sostituzione in casa salentina, fuori Pierotti e dentro Bonifazi. Al 69mo sempre Esposito, da buona posizione, manda alle stelle. Al 73mo il tiro di Morente va di poco fuori. All’82mo Karlsson prende il posto di Morente. All’84mo Sambia manda sopra la traversa una punizione dal limite.

Krstovic la mette in ghiaccio

Nei primi secondi di recupero il Lecce porta a casa la vittoria. Ramadani prende palla, la passa a Krstovic e la punta montenegrina, senza esitare spara una botta che si insacca all’incrocio sinistro.

I giallorossi giocano un primo tempo impeccabile, vanno in doppia cifra nei primi undici minuti, ma poi, nella ripresa, prendono gol dopo appena un minuto e da lì soffrono per tutto il secondo tempo, a quattro minuti dalla fine ci pensa Krstovic, sempre criticato a portare a casa la vittoria. Merito di questo successo, però, va a mister Marco Giampaolo che, nonostante i problemi di formazione a cui deve fare fronte ogni settimana, è riuscito a preparare al meglio la gara e a dare ai suoi ragazzi le giuste motivazioni. Domenica si torna in campo, nello scontro diretto, sempre fuori casa, contro il Cagliari.