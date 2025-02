Un pareggio che accontenta tutti, le dichiarazioni del post Lecce-Bologna

Forse se si fossero concretizzate le due occasioni a inizio gara parleremmo di altro, ma va bene così. I giallorossi strappano un punto al Bologna, una delle squadre più in forma del Campionato, reduce da due vittorie di fila, una delle quali in trasferta contro l’Atalanta che è valsa la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia.

I giallorossi hanno giocato una buona gara, forse hanno un po’ mollato nei minuti finali, ma hanno strappato un punto prezioso che fa morale e dà serenità per il prossimo scontro salvezza in casa del Monza.

“Siamo partiti piano e abbiamo regalato un paio di palloni, il Lecce ha giocato una buona partita e alla fine avremmo potuto vincere, ma va bene così come è andata”, ha affermato Remo Freuler al termine della gara.

“Abbiamo giocato molti palloni lunghi e dobbiamo giocare molte più palle a terra per servire al meglio i compagni. Si è cambiato molto in estate, con giocatori giovani che stanno facendo bene e la cosa più importante è la continuità, guardiamo gara dopo gara e pensiamo alla partita con il Torino, poi stabiliremo i nostri obiettivi. Il Lecce mi è piaciuto molto, da quando è arrivato Giampaolo ha fatto un salto di qualità, oggi ha giocato un’ottima partita e penso che ce la farà a salvarsi.

“Stadio difficile, qui è sempre una fatica e anche oggi è stato così, un primo tempo non bellissimo, con due occasioni gol concesse, ma dopo abbiamo messo a posto la situazione, anche se non siamo stati brillanti davanti. Nella ripresa avremmo potuto fare male, ma alla fine va bene e mettiamo in cassaforte un altro punto e cercheremo di dargli valore nella prossima gara”, sono state le parole di Vincenzo Italiano.

“Mi accorgo che tutte le volte che giochiamo una gara infrasettimanale e poi incontriamo un avversario tosto non è facile. Sul Lecce dico che sta bene, arrivava da una vittoria e lo temevo, ha qualità e calciatori di grandi talento e penso abbia tutte le carte in regola per fare bene in questo campionato. Siamo arrivati qui con la giusta concentrazione, ma ogni gara è difficile e bisogna sempre approcciare mentalmente al meglio. Credo che i duelli in mezzo al campo abbiano determinato una sfida non bellissima. L’hanno scorso qui all’88mo e 40 secondi vincevamo 2-1, la spinta dello stadio ha fatto la differenza e tre minuti dopo abbiamo perso la partita, sono contento dei ragazzi che sono venuti molto concentrati”.

È stata poi la volta di mister Marco Giampaolo: “Al di la degli episodi, quello che era importante era il tipo di prestazione. È stata una partita difficile con una squadra molto forte, che ha perso solo tre partite e mi è molto piaciuta l’attenzione, la voglia di aiutarsi, creando anche opportunità. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio e il lavoro collettivo, la cura dei particolari, poi è finita a reti bianche, ma non ho nulla da rimproverare. Quella di Monza sarà una gara complicatissima, perché si ha tutto da perdere e con noi devono vincere a tutti i costi, ci penseremo domani, ma i contenuti devono rimanere. Avere dubbi di formazione è sempre positivo. Ancora non tutti i giocatori sono a pieno regime, ma averli recuperati è fondamentale. Penso gara dopo gara, ma come dico sempre o giochiamo scontri diretti o con le prime. Sappiamo che è difficile, ma andiamo avanti. A Bologna all’andata non c’ero e non sono portato a fare paragoni, chi c’era prima di me ha fatto del suo meglio. Abbiamo iniziato un percorso, sono stato fortunato perché ho iniziato con una vittoria immeritata che ci ha dato il là per partire. Berishaha giocato un quarto d’ora e ha fatto il suo, ma i complimenti li faccio alla squadra. Bashirotto ieri ha avuto una brutta distorsione, ma ha fatto le infiltrazioni, ha stretto i denti e giocato una grande gara”.

“Abbiamo fatto una gran partita e abbiamo avuto due palle gol. il Bologna è una grande squadra, gioca un buon calcio e siamo contenti della prestazione”, ha concluso Antonino Gallo.

Dobbiamo essere più cattivi sottoporta, ma l’importante oggi è non aver perso. Patrick Dorgu poteva fare il terzino e anche l’esterno, conosciamo la sua perdita, ma non si poteva dire no a offerte come quelle”.

La ripresa della preparazione in vista della gara contro il Monza è fissata per questa mattina presso l’Acaya Golf Resort.