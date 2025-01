Lecce-Genoa 0-0, giallorossi chiudono l’andata terzultimi a pari punti con il Cagliari

Termina a reti bianche la sfida tra Lecce e Genoa, con i giallorossi che terminano il girone d’andata terzultimi.

Dopo la sconfitta di lunedì sera a opera del Como, gara nella quale da quando Marco Giampaolo siede sulla panchina si è notato un netto passo indietro, con una squadra totalmente succube dell’avversario e mai in grado di impensierirlo, nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti opposti al Genoa.

Durante la partita si sono confrontate dei compagini che hanno cercato di conquistare l’intera posta in palio, allo scopo di chiudere il girone di andata con una classifica in linea con l’obiettivo salvezza.

L’allenatore abruzzese dei salentini ha ritrovato Guilbert che ha scontato il turno di squalifica, mentre, si è visto costretto a fare a meno ancora di Berisha, quindi, ha scelto di schierare lo stesso centrocampo visto all’opera contro i lariani. Recuperato pienamente Gallo, Dorgu è tornato sulla corsia destra d’attacco. In panchina anche il neo acquisto Karlsson, che a gara in corso ha fatto il suo esordio.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Pierret e Rafia in mediana; Dorgu, Krstovic e Morente a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce Al 13mo. Koulibaly serve Dorgu sulla fascia, l’esterno danese entra in area e calcia, Leali compie un miracolo e devia in corner. Al 22mo giallorossi a un passo dal gol, Krstovic riceve palla e giunto al limite scocca un tiro imparabile, la palla supera Leali, ma va a infrangersi contro il palo. Al 39mo Gallo viene servito, sfila sulla fascia, entra in area e tira, ma la sfera termina a lato. Al 43mo Genoa due volte vicino al gol nel giro di pochi secondi. Vitinha supera Gallo e serve Thorsby, il cui tiro si infrange sulla traversa, sulla ribattuta al volo di Pinamonti, il montante alto grazia nuovamente i salentini.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

All’11mo salentini vicini al vantaggio. Lancio lungo di Guilbert per Dorgu, il danese brucia tutti, entra in area, controlla e tira, ma ancora una volta Leali gli nega la gioia del gol. Al 21mo Pinamonti impegna in girata Falcone. Al 23mo l’estremo dei salentini abbranca in presa il pallonetto di Vitinha e un minuto dopo, Krstovic di testa manda alto. Al 30mo il portiere dei grifoni para il colpo di testa di Baschirotto.

Molto più Lecce che Genoa, ma i giallorossi non riescono a vincere e chiudono il girone di andata con 17 punti che, vista la vittoria del Cagliari a Monza, li fa precipitare al terz’ultimo posto a pari punti con gli isolani. Palo a parte i giallorossi non hanno creato pericoli, pur tenendo per tutta la durata dell’incontro il pallino del gioco e anzi sul finire del primo tempo sono stati graziati dal doppio palo colpito dai grifoni. Sabato si torna in campo nella sfida in trasferta contro l’Empoli dell’ex Roberto D’Aversa.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (39 st Karlsson), 8 Rafia (28 st Helgason), 9 Krstović (39 st Rebic), 12 Guilbert, 13 Dorgu, 19 Jean, 25 Gallo (28 st Pierotti), 29 Coulibaly, 75 Pierret. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 3 Rebić, 10 Oudin, 14 Helgason, 20 Ramadani, 21 Bonifazi, 23 Burnete, 27 McJannet, 36 Marchwiński, 37 Karlsson, 40 Hasa, 50 Pierotti, 77 Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Genoa: 1 Leali, 2 Thorsby, 3 Martín, 4 De Winter, 9 Vitinha (25 st Zanoli), 13 Bani, 19 Pinamonti, 22 Vásquez, 23 Miretti (1 st Ekhator), 32 Frendrup, 47 Badelj © (19 st Kassa). A disposizione: 39 Sommariva, 95 Gollini, 8 Bohinen, 11 Pereira, 14 Vogliacco, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 27 Marcandelli, 30 Ankeye, 45 Balotelli, 53 Kassa, 59 Zanoli, 72 Melegoni, 73 Masini. Allenatore: Patrick Vieira

Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia AVAR: Rodolfo Di Vuolo sez. di Castellammare di Stabia

Note: ammoniti 45+1 Kassa (G) spettatori 26.436 incasso 4.21.254,67 angoli 8-4 per il Lecce recupero 4 st.