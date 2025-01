Contro l’Inter disfatta casalinga per il Lecce, i commenti del post gara

Certo, non sono queste le partite da vincere, ma almeno non bisogna perdere in questo modo, senza gioco e pienamente in balia dell’avversario.

I giallorossi incassano il secondo poker di fila, rimangono a venti punti in classifica, con il rischio, in caso di vittoria del Verona domani nel derby con il Venezia, di ritrovarsi al terz’ultimo posto.

“Barella sembra in buone condizioni, ha preso una bella botta, ma sembrerebbe non ci siano problemi”, ha affermato Simone Inzaghi al termine della sfida.

“Ho sempre fatto affidamento su Frattesi, sta bene in questo gruppo ed è amato da compagni e tifosi, lui e altri ragazzi sono stati il nostro segreto lo scorso anno, ha avuto un problemino ultimamente, ma è tornato e ha dato il suo contributo. Siamo insieme ad Atalanta e Napoli che come noi stanno facendo un grandissimo cammino, ho sempre detto che sarebbe stato un campionato aperto e così è. Chiaramente quando arrivano gol c’è sempre qualcosa che non è andato nelle squadre che lo subiscono, si tratti del Lecce o dell’Inter, ma ho visto una squadra in salute con gamba e che ci ha affrontato a viso aperto, in casa, poi, da quando c’è Giampaolo ha perso solo con la Lazio all’88mo, nonostante giocasse in dieci uomini”.

È stata poi la volta di Matteo Darmian: “Non vogliamo alibi, siamo concentrati sul nostro percorso e portare avanti tutte le competizioni, adesso ci concentreremo sulla gara di Champions per consolidare quanto di buono fatto in Campionato.

Sappiamo quanto sia difficile febbraio, ma in generale quando si gioca ogni tre giorni e venire qui e vincere come abbiamo fatto oggi non è facile. Siamo un gruppo forte e tutti diamo il 100%”.

“Cinque minuti bellissimi sono pochi, quando si gioca contro queste squadre bisogna scegliere come farlo, affrontandole a viso aperto, o chiudendosi in difesa. Il primo gol è stato un infortunio tecnico, il secondo un altro passaggio sbagliato, ma il coraggio e l’atteggiamento non sono mancati, sono stati due gol difficili da digerire, ma abbiamo provato a segnare, anche grazie all’aiuto del pubblico che ci ha sempre sostenuto”, sono state invece le parole di Marco Giampaolo.

“L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento è altra cosa, dobbiamo lavorare su quello e su eventuali errori di disequilibrio, si può sbagliare, ma non bisogna morire sull’errore, poi bisogna essere realisti e capire la forza dell’avversario. Mi dispiace per il quattro a zero. Penso che il Lecce debba portare avanti la qualità dei suoi calciatori, il che significa che bisogna giocare per le caratteristiche che hanno. Il mercato infastidisce quando si hanno calciatori che vogliono andare via e abbassano il livello degli allenamenti e questo non è il nostro caso. Il mercato mi sembra che sia fermo, il Direttore vi ha detto come stanno le cose e sapete quali saranno le operazioni della società, penso che il nostro mercato si svolga per allargare la base”.

Ultimo a parlare, infine, Santiago Pierotti: “Penso che abbiamo fatto errori da non fare e soprattutto tatticamente, dove potevamo fare meglio.

Vogliamo fare sempre il meglio e cerchiamo sempre di farlo. Oggi era una gara importante, ma adesso bisogna pensare al Parma, uno scontro diretto e cercare di vincere”.