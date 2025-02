Al Via del Mare arriva l’Udinese di Runjaic. Il Lecce cerca la svolta in campionato

Venerdì 21 febbraio alle ore 20:45, il Via del Mare sarà teatro di un match cruciale per la 26ª giornata di Serie A: il Lecce contro l’Udinese di Runjaic. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi, i giallorossi per allontanarsi dalla zona calda della classifica, l’Udinese per inseguire una stagione finora perfetta che li tiene a sole 8 lunghezze di distanza dal Milan e dal Bologna.

Il momento del Lecce

Il Lecce arriva alla partita dopo un pareggio per 1-1 contro il Monza, una prestazione positiva della formazione di Giampaolo che però ha trovato di fronte un grandissimo Turati che con ben 5 parate, ha evitato la sconfitta ai suoi. Dopo la notizia positiva del rientro di tutti gli infortunati a disposizione di mister Giampaolo, eccetto Marchwinski, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato (stagione finita per il polacco), il Lecce sembra aver ritrovato l’intesa di squadra che mancava, come confermato dalle parole del mister.

Il momento dell’Udinese

L’Udinese, dal canto suo, si presenta al Via del Mare forte della vittoria per 3-0 sull’Empoli, una prestazione convincente che ha messo in mostra l’efficacia del reparto offensivo, con una doppietta di Ekkelenkamp. Nonostante le assenze di Okoye e Touré, la squadra di Runjaic sembra in un buon momento di forma e determinata a proseguire la striscia positiva.

Le quote dei bookmakers

Secondo Bet365 e Planetwin, sono maggiori le possibilità di vittoria dell’Udinese, quotata a 2.60, con pareggio e vittoria del Lecce quotate a 3.00. Diverso invece il pronostico di AdmiralBet che dà più probabilità alle vittorie dei giallorossi o dei friulani (vittoria Lecce quotata a 2.95 e vittoria Udinese quotata 2.50), piuttosto che al pareggio tra le due, quotato a 3.15. Ci aspetta quindi, un match equilibrato che potrebbe essere deciso da episodi singoli

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Solet, Bijol, Kamara; Atta, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Dove vedere la partita

La partita Lecce – Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN.