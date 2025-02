Parma-Lecce 1-3, giallorossi rimontano i ducali e tornano al successo. Vittoria griffata Krstovic-Pierotti

Termina 3-1 per il Lecce la sfida che lo ha visto opposto al Parma, con i giallorossi che battono la compagine ducale in rimonta.

Dopo il poker interno subito a opera dell’Inter, il secondo consecutivo dopo quello di Cagliari, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Ennio Tardini”, nella sfida che li ha visti opposti al Parma.

La classifica ha vistole due compagini appaiate a 20 punti, con i ducali reduci dalla sconfitta nei secondi finali subita in casa del Milan, naturale, quindi, che entrambe hanno cercato di portare a casa il massimo risultato possibile allo scopo di rifiatare.

Marco Giampaolo ha recuperato Gallo che è stato schierato titolare, Dorgu tra i convocati, vista l’imminente cessione al Manchester United, non ha preso parte alla gara; in mediana torna Ramadani al posto di Colibaly, con Pierret spostato lateralmente e in attacco, infine, panchina per Morente con il nuovo acquisto Karlsson a prenderne il posto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Pierret, Ramadani ed Helgason in mediana; Pierotti, Krstovic e Karlsson a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La gara inizia con una breve illusione per i salentini, all’ottavo Krstovic viene atterrato in area dall’estremo giapponese dei ducali, per il sig. Sozza è calcio di rigore, ma viene richiamato dal Var e torna sui suoi passi, a causa di una posizione di fuorigioco proprio dell’attaccante montenegrino. Al 21mo Parma vicino al vantaggio. Mihaila prende palla, si accentra e tira, la palla supera Falcone, ma va a infrangersi contro il palo interno. Al 24mo, i salentini vanno in vantaggio, percussione di Helgason che serve Pierotti, l’argentino passa a Krstovic che addomestica la sfera e tira, la palla, dopo aver impattato su Vogliacco termina in gol, l’arbitro convalida, ma anche questa volta, la rete viene annullata dal Var a causa di un fuorigioco del 9 giallorossi. Al 29mo, l’attaccante sei salentini manda fuori da buona posizione.

Parma in vantaggio

Al 34mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Colpo di testa in area di Djuric, la sfera viene respinta con il gomito da Baschirotto, il direttore di gara lascia proseguire, ma a gioco fermo viene richiamato sempre dal Var e, dopo aver visionato le immagini decide di assegnare la massimo punizione, sul dischetto si presenta l’ex Valeri che con un tiro forte e centrale insacca alle spalle del 30 giallorosso.

Pareggio ospite

Il vantaggio dei ragazzi di Pecchia dura solo tre minuti, al 37mo, infatti, i giallorossi pareggiano. Cross con il contagiri di Helgason per Krstovic che, con un perfetto inserimento, di testa insacca sul secondo palo.

Al 39mo Falcone respinge il tiro di Mihaila. Al 41mo l’estremo dei salentini si oppone in due tempi alla punizione dell’attaccante rumeno dei gialloblù.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso unici visto all’opera nella prima frazione.

Al 49mo nuova occasione per i crociati, Bonny serve Cancellieri che tira, Falcone si oppone. al 56mo doppio cambio per il Lecce, fuori Ramadani e Karlsson e dentro, rispettivamente, Coulibaly e Morente. Al 61mo il tiro di Bonny colpisce l’esterno della rete.

Ospiti in vantaggio

Al 63mo il Lecce va in vantaggio. Guilbert serve Krstovic e passa a Pierotti che solo davanti a Suzuki lo supera in uscita.

Al 75mo Djuric di testa mira all’angolino basso, ma Falcone si supera e respinge. All’80mo il tiro a giro di Morentesorvola di poco il montante.

Pierotti la chiude

Al terzo minuto di recupero il Lecce la chiude. Krstovic prende palla e serve subito Pierotti, l’esterno argentino tira, la sfera, complice la deviazione di un avversario, termina alle spalle di Suzuki.

I giallorossi si aggiudicano la sfida salvezza contro i ducali e raggiungono 23 punti in classifica. Una gara giocata da entrambe le compagini che hanno cercato fino all’ultimo la vittoria, andata, fortunatamente ai salentini che conquistano il successo in rimonta. Domenica si torna al “Via del Mare” nella sfida contro il Bologna.