Lecce-Atalanta 0-3, gita di Pasquetta per Krstovic e compagni. Giallorossi in piena vacanza

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, le cui performance hanno sancito ancora una volta il livello più che mediocre del calcio in Italia, con la mancata qualificazione – la terza consecutiva – ai Campionati del Mondo, questo pomeriggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti all’Atalanta.

Due settimane fa ci si era lasciati con la vittoria della Cremonese in casa del Parma e la sconfitta di capitan Falcone e compagni a Roma, che ha consentito agli uomini di Marco Giampaolo di raggiungere in classifica proprio i salentini che, tra l’altro, sono in svantaggio negli scontri diretti, però, la buona sorte ha dato una nuova occasione ai ragazzi di Di Francesco che, complice la sconfitta contro il Bologna dei grigiorossi, possono sorpassare la compagine dell’ex Baschirotto.

L’allenatore abruzzese, si è visto costretto a fare a meno di Camarda, Gaspar, Sottil, Berisha e Gallo non in perfette condizioni, quindi, sulla corsia sinistra di difesa, si è rivisto Ndaba, dietro l’unica punta Stulic, ha giocato dall’inizio Fofana.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Fofana e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

La prima occasione della partita è del Lecce, Ramadani riceve palla, entra in area e crossa, la sfera arriva al liberissimo Fofana che ha tutto il tempo per prendere la mira, tirare e spedire in tribuna. Al 19mo orobici vicini al gol, l’ex Krstovic riceve palla e spalle alla porta appoggia per l’accorrente De Ketelaere il cui tiro a botta sicura è deviato in angolo da Falcone.

Atalanta in vantaggio

Al 29mo arriva il vantaggio degli ospiti. Scalvini riceve palla dalla destra e con la difesa imbambolata, ha tutto il tempo di dribblare Ndaba, prendere la mira e metterla dove il capitano giallorosso non ci può arrivare.

Al 37mo Krstovic di testa manda alto. Al 42mo Facone nega il raddoppio agli orobici. Ripartenza dei nerazzurri, De Ketelaere crossa all’indirizzo dell’ex Krstovic che tira di controbalzo, l’estremo dei salentini si distende e mette in corner.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei salentini, fuori un inconcludente Fofana e dentro Gandelman.

Raddoppio di Krstovic

Al14mo gli uomini di Palladino raddoppiano. Ederson riceve palla, entra in area e trova lo spiraglio giusto per Krstovic, l’ex dei salentini controlla e indisturbato, controlla e di piatto trova il secondo gol.

Al 19mo la punta montenegrina manda alto di testa. al 22mo Galdelman spara alle stelle.

Terzo gol nerazzurro

Al 28mo, gli uomini di Palladino mettono a tabellino il terzo, meritatissimo gol. Batti e ribatti in area salentina, con la difesa giallorossa praticamente immobile, la sferra arriva al neoentrato Raspadori che a porta vuota buca per la terza volta Falcone.

Al 29mo il tiro da fuori di Banda termina di poco alto. Al 30mo la sforbiciata di Krstovic termina alta.Al primo minuto di recupero, Raspadori manda fuori. Al secondo minuto dopo il tempo regolamentare, ha la stessa sorte il tiro di Siebert.

I giallorossi dovevano sfoderare la prestazione della vita per vincere e superare la Cremoinese, ma hanno visto bene di prolungare le vacanze di Pasqua, dimenticare di scendere in campo e regalare una vittoria facile facile all’Atalanta. La squadra salentina è apparsa apatica, distratta e senza voglia di giocare e peggio ancora lottare. Domenica si torna in campo alla stadio “Dall’Ara” nella sfida contro il Bologna.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 3 Ndaba, 5 Siebert, 8 Fofana (1 pt Gandelman), 17 Veiga (22 st N’Dri), 19 Banda, 20 Ramadani (22 st Coulibaly), 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti, 79 Ngom, 99 Cheddira (33 st Stulic). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 6 Sala, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 16 Gandelman, 18 Jean, 28 Gorter, 29 Coulibaly, 36 Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Atalanta 1907: 29 Carnesecchi, 13 Éderson, 15 De Roon © (18 st Pasalic), 17 De Ketelaere, 19 Djimsiti, 23 Kolašinac, 42 Scalvini, 47 Bernasconi, 59 Zalewski (18 st Raspadori), 77 Zappacosta (25 st Bellanova), 90 Krstović (33 st Sulemana). A disposizione: 50 Pardel, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 8 Pašalić, 10 Samardzić, 16 Bellanova, 18 Raspadori, 49 Escriche, 69 Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Federico La Penna sez. di Roma 1 Assistenti: Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 – Claudio Barone sez. di Roma 1 IV Ufficiale: Antonio Rapuano sez. di Rimini. VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1 AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

Marcatori: 29 pt Scalvini (A) 14 st Krstovic (A) 29 st Raspèadori (A)

Note: ammoniti 2 pt Djimsiti (A) 25 st Zappacosta (A) spettatori 24.884 incasso 374.883,01angoli 5-2 per l’Atalanta recupero 2 pt 3 st.