Lecce, dubbi alla vigilia del Cagliari. Liverani: “out Falco e Majer. Dobbiamo contenere la loro mediana”

La Serie A è tornata nel pomeriggio dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali (oggi tre anticipi) e per il Lecce è vigilia di una sfida a dir poco delicata. Dopo il 4-2 di due settimane fa sul campo della Lazio, domani sera, nel posticipo, i giallorossi riceveranno il Cagliari, in un “Via del Mare” ancora a secco di vittorie in campionato.

Cercare il primo sorriso da tre punti tra le mura amiche contro il Cagliari appare, in questo momento, impresa davvero ardua: i sardi, infatti, viaggiano a ritmo-Champion’s e il terzo posto in classifica ne è la testimonianza. E poi per Liverani non mancano i grattacapi: il tecnico romano deve rinunciare a Falco e Majer, mentre i vari Babacar, Farias, Meccariello e Mancosu sono solo a mezzo servizio.

“Il Cagliari è una delle squadre più in forma del campionato – ha commentato Fabio Liverani a margine dell’allenamento di rifinitura odierna. Sopratutto a centrocampo spiccano per fisicità e intensità e credo che il rombo sardo è il più completo della Serie A: faccio solo i nomi di Joao Pedro e Nainggolan che è tornato ai suoi livelli ottimali.

Ciò vuol dire che servirà una grande partita da parte nostra, di collettivo: per contenerli servirà soffrire, ma i ragazzi hanno sempre dimostrato di saper come mettere in difficoltà l’avversario davanti”.

Tra kabala e meteo

I giallorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato e, se può aiutare, potrebbe esserci anche la kabala. In stagione, infatti, fino a questo momento il Lecce ha fatto sempre risultato dopo una sosta: è successo contro il Torino ed è successo anche contro il Milan al debutto di Pioli in panchina. Non c’è due senza tre? “Io non credo molto nella scaramanzia e nelle statistiche – sdrammatizza Liverani – ma se può aiutarci anche questo, ben venga”.

Poi le note dolenti. “Troppi gol a difesa schierata? Sì, e in questi giorni abbiano lavorato su questo aspetto”.

E poi c’è l’incognita maltempo. Per la giornata di domani, le previsioni meteo prevedono fenomeni atmosferici intensi su tutto il Salento: il rischio non è solo quello di giocare su un campo particolarmente pesante, ma addirittura potrebbe paventarsi l’ipotesi-rinvio.

“Non so quale squadra tra le due potrà soffrire maggiormente un campo pesante. Noi comunque lavoriamo sulla tenuta complessiva del singolo e del gruppo. La nostra rosa è questa e, tra acciacchi e campo pesante, le scelte alla fine saranno quasi obbligate: c’è una buona possibilità di vedere dal 1′ la coppia Lapadula-La Mantia. Anche Shakhov è una possibilità”, conclude Fabio Liverani.